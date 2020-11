Online shoppen geeft (Ahold)Delhaize stevige boost

De verkoop van Delhaize stijgt al sinds de zomer fors. In de zomer volgde ook de winst.

Dankzij het coronavirus groeide de Nederlandse supermarktgroep Ahold Delhaize deze zomer fors in België. Delhaize en zusterketen Albert Heijn pakten klanten af van Colruyt, Carrefour en Aldi. De winst van Delhaize steeg fors.

De winkels en webwinkels van het Nederlandse Ahold Delhaize verkochten tijdens de zomer aanzienlijk meer dan een jaar eerder. In regio's als Nederland, Oost-Europa en de Verenigde Staten, maar ook in België ging de groep erop vooruit. De waarschijnlijke oorzaak is het coronavirus. Mensen kregen de raad thuis te blijven, waardoor ze daar meer consumeerden. De supermarktketen Delhaize boekte met 1,4 miljard euro 9 procent meer omzet dan een jaar eerder.

47 miljoen Winst De bedrijfswinst van Delhaize lag in het derde kwartaal met 47 miljoen euro een derde hoger dan een jaar eerder.

Ook in de vorige twee kwartalen ging de omzet fors omhoog, maar anders dan toen leverde dat Delhaize in het derde kwartaal meer winst op. De onderliggende bedrijfswinst van de Delhaize-supermarkten steeg volgens onze informatie met een derde naar 47 miljoen euro. Delhaize had minder kosten dan begin dit jaar, toen de keten verrast werd door de extra maatregelen die corona met zich meebracht. De keten moest haar personeel tot juni ook een bonus betalen voor de coronadrukte.

Dankzij de zomerse winstgroei voldeed de keten aan de wensen van Frans Muller. De topman van Ahold Delhaize zei vorig jaar dat de keten een winstmarge van 'dik 3 procent' moet boeken. In het derde kwartaal raakte Delhaize aan 3,4 procent tegenover 2,8 procent een jaar eerder.

De vraag rijst of Delhaize die winstmarge in het vierde kwartaal kan aanhouden. De vakbonden eisen opnieuw extra financiële steun voor het personeel, nu het door de nieuwe lockdown opnieuw drukker is in de winkels.

Colruyt

Delhaize pikte in de zomer licht klanten weg bij de concurrentie. Ook de zusterketen Albert Heijn zag haar marktaandeel groeien, net als rivaal Lidl. De verliezers waren Aldi en vooral Colruyt en Carrefour. 'Die verkopen veel niet-voedingsproducten en die staan onder druk', zegt een bron uit de sector.

Colruyt, Aldi en Carrefour verloren marktaandeel. Delhaize, Lidl en Albert Heijn wonnen.

Daarnaast winkelen mensen door corona dichter bij huis en minder in grote supermarkten als die van Colruyt en de hypermarkten van Carrefour. De grote supermarkten van Delhaize groeiden in een laag tempo, maar de zelfstandige kleine winkels van AD en Proxy Delhaize groeiden fors.

Ahold Delhaize ondervond in België dat Belgen in coronatijden veel meer dan anders online winkelen. De verkoop van de onlinesupermarkt van Delhaize lag de helft hoger dan een jaar eerder. Ook nu, tijdens de tweede lockdown, ligt het aantal bestellingen fors hoger. De webwinkel draait net als tijdens de eerste besmettingsgolf op volle capaciteit. Delhaize vraagt de klanten om op tijd een afhaal- of levermoment te reserveren.

Bol.com

Ook Bol.com groeide met bijna de helft in België en Nederland. De webwinkel profiteert van het feit dat mensen de niet-voedingsproducten meer online kopen. In het komende jaar wil Ahold Delhaize de capaciteit van Bol.com verdubbelen.

Tijdens de feestdagen zullen mensen hun cadeaus nog meer dan de vorige jaren kopen bij webwinkels als Bol.com. Els Breugelmans E-commerce-experte KU Leuven

'Ook in de komende maanden zal Bol.com wellicht groeien, net zoals andere webwinkels', zegt Els Breugelmans, een e-commerce-experte van de KU Leuven. 'De feestdagen komen eraan en nu de winkels dicht zijn, verwacht ik dat mensen hun eindejaarsaankopen nog meer dan voorgaande jaren via het internet zullen doen.'