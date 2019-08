Online uitdager IKEA bedient Europa vanuit Antwerpen

De Britse webwinkel Made.com gaat samenwerken met Katoen Natie om zijn meubelen vanuit Antwerpen naar tien landen te versturen. ‘We kennen de slechte e-commercereputatie van België, maar jullie hebben ook troeven.’

België heeft het lastig om e-commercebedrijven aan te trekken. Maar ons land krijgt een opsteker nu de Britse onlinemeubelverkoper Made.com zijn Europese logistiek vanuit Antwerpen gaat regelen.

We rekenen lever- en retourkosten aan. Op het einde betaalt de klant altijd, ook bij zogenaamd gratis leveringen. Frédéric Beltoise Made.com

Met zijn 173 miljoen pond (191 miljoen euro) omzet is Made.com nog een vrij klein bedrijf, maar de verkoop stijgt elk jaar met 40 procent en de start-up breidt volop uit in Europa. Nu al is hij actief in elf landen, waaronder België, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Denemarken en Zweden kwamen er pas bij. ‘Portugal en Italië staan op de planning’, zegt Frédéric Beltoise, de logistiek directeur van Made.com.

Het bedrijf baat zijn Antwerpse depot niet zelf uit maar gaat in zee met Katoen Natie, het Belgische logistieke bedrijf van Fernand Huts. ‘We kiezen vooral voor de flexibiliteit die we bij Katoen Natie hebben’, zegt Beltoise. ‘We groeien fors en willen niet om de twee jaar naar een nieuw magazijn verhuizen.’

190 voetbalvelden

In Antwerpen kan Made.com snel uitbreiden. Het magazijn wordt omringd door talloze andere magazijnen, waarin Katoen Natie de webwinkellogistiek van andere bedrijven voor zijn rekening neemt. Voorbeelden zijn de modewebwinkel Veepee (Vente-Exclusive) en het Duitse Zooplus, de grootste dierenvoedingswebwinkel van Europa.

Made.com Activiteit: ontwerpt en verkoopt sinds 2010 meubelen en interieurspullen via het internet.

Omzet (2018): 173 miljoen pond.

Brutobedrijfswinst (ebitda): ‘bijna break-even’ (2 miljoen verlies in 2017).

Actief in: België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Zweden en Denemarken.

Werknemers: 500.

Winkels: geen, wel showrooms in Londen, Amsterdam, Berlijn, Parijs, Hamburg, Lyon, Leeds en Birmingham.

Aandeelhouders: de investeringsfondsen Partech Ventures, Level Equity en Eight Roads Ventures.

‘We hebben in de Antwerpse haven een terrein van 190 voetbalvelden groot, dat we kunnen volbouwen met magazijnen’, zegt Lorenz Hertoghs, het hoofd e-commerce van Katoen Natie. ‘Made.com begint deze maand op een oppervlakte van 36.000 m2 (zes voetbalvelden). Dat verdubbelt op termijn. Daarmee wordt het het grootste e-commercemagazijn van België.’

De Britten van Made.com laten zich niet afschrikken door het slechte e-commerce-imago van België. Bol.com, Coolblue, Zalando en co. bedienen België al jaren vanuit magazijnen vlak over de grens. Enkele weken geleden raakte nog bekend dat Zalando zijn nieuwe magazijn toch in Nederland gaat bouwen, en niet in Wallonië, zoals eerder gepland.

Geen dure zaak

‘Wij hebben ook gekeken naar locaties in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Maar het werd België’, zegt Beltoise. ‘Ons nieuwe magazijn ligt centraal in Europa en vlak bij de havens van Rotterdam en Antwerpen, waarlangs 70 procent van onze producten aankomt.’

Hoewel de loonkosten in België hoger liggen dan die in de buurlanden is de verhuizing naar België geen dure zaak, zegt Beltoise. ‘We kijken naar verschillende aspecten. België is een aantrekkelijke optie.’

Schermvullende weergave Op zijn site in de Antwerpse haven heeft Katoen natie tientallen magazijnen waarin het voor verschillende bedrijven de webwinkel onderhoudt. ©katrijn van giel

‘Er zijn veel misvattingen over e-commece in ons land’, zegt Hertoghs. ‘Ik maak me wel eens druk over het onterecht slechte imago van België. Voor winkelbedrijven die zelf een e-commercemagazijn willen oprichten, is het moeilijk. Voor hen is het moeilijk ’s nachts personeel in te zetten en hun loonkosten zijn hoog. Ze moeten op piekmomenten zelf garanderen dat hun webwinkel blijft draaien. Maar logistieke bedrijven als het onze werken met een ander paritair comité. We kunnen al jaren ’s nachts mensen laten werken.’

Brexitproof

Er zijn veel misvattingen over e-commece in ons land. Lorenz Hertoghs Katoen Natie

Het bedrijf kan door schaalvoordelen ook erg flexibel werken. ‘Op ons terrein werken 2.000 mensen in diverse magazijnen’, zegt Hertoghs. ‘Als webwinkel x een piekperiode doormaakt, springen werknemers bij. Die werken in een magazijn waar het wat rustiger is en omgekeerd.’

Antwerpen zal niet alle Made.com-landen bedienen. ‘Eind vorig jaar hebben we beslist onze logistiek voor het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland uit elkaar te trekken’, zegt Beltoise. ‘Nu we naar Antwerpen zijn verhuisd, is ons bedrijf volledig brexitproof.’

Stenen winkel

De tijd waarin mensen hun meubels uitsluitend in een stenen winkel kochten, ligt achter ons. Grote spelers als IKEA lanceren in heel de wereld webwinkels en bouwen zelfs winkels deels om tot e-commercemagazijnen. IKEA en co. vrezen nieuwe start-ups zoals Home 24 of het Britse Made.com. Ze willen zich niet de kaas van het brood laten eten, zoals enkele grote spelers uit de mode- en elektronicasector dat lieten doen.

‘Tien jaar geleden begonnen mensen kleding en elektronica online te kopen. Nu zijn meubelen aan de beurt’, zegt Beltoise. De omzet van de start-up verdubbelde de voorbije twee jaar naar 173 miljoen pond. De meubelen van Made.com zijn wat duurder dan die van IKEA en je moet ze niet helemaal zelf in elkaar steken. Maar de start-up mikt wel op een deel van het publiek van IKEA.

Stappen overslaan

De tijd waarin mensen hun meubels uitsluitend in een stenen winkel kochten, ligt achter ons. Grote spelers als IKEA lanceren in heel de wereld webwinkels en bouwen zelfs winkels deels om tot e-commercemagazijnen.

De kleine spelers beginnen met een schone lei en zijn daardoor flexibeler dan de gevestigde waarden. ‘Made.com schakelt enkele stappen uit’, zegt Hertoghs. ‘Ze houden de voorraad in hun magazijn zo klein mogelijk. Ze beginnen hun producten al te verkopen vanaf het moment dat ze ze bestellen bij de fabrikant. Als de boten uit China in Antwerpen aankomen, gaat 45 procent niet naar ons magazijn maar direct naar de klanten. We moeten bij de aankomst alleen maar een sticker met het adres op de doos plakken. Al van in de fabriek zitten de producten in een Made.com-verpakking. Klassieke spelers stockeren hun producten in verschillende magazijnen. Voor de verzending moeten ze nog eens herverpakt worden.’

Toch lijkt het niet evident mensen te overtuigen een vierzitszetel van 3.000 euro online te kopen, zoals een paar schoenen van 150 euro of een powerbank van 50 euro. ‘We doen er alles aan om het vertrouwen te winnen’, zegt Beltoise.

Geen gratis retour

‘Tien jaar geleden durfden veel mensen niet online kleding te kopen, maar ze zijn de onlinemerken beginnen te vertrouwen. Om mensen te overtuigen werken we bijvoorbeeld aan een app waarmee mensen via augmented reality kunnen zien of een zetel past in hun interieur. Daarnaast hebben we op toplocaties in grote steden showrooms.’ Daar kunnen mensen producten bestellen via schermen of hun smartphone.