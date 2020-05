Online-verkopen stuwen omzet Ahold Delhaize omhoog

Quo vadis, Delhaize?

Naar de prestaties van Ahold Delhaize in België - waar het zowel aanwezig is via de Delhaize-winkels als via Albert Heijn - is het gissen, want de supermarktreus rapporteert vanaf nu niet meer apart over de Europese landen. Behalve in Nederland en België is Ahold Delhaize ook in Centraal- en Zuid-Oost Europa aanwezig.

Over 'Belgium' komt men in de presentaties van de distributiegroep slechs één detail te weten. In de slides voor analisten staat dat het marktaandeel van de groep in België in het eerste kwartaal steeg. Maar in welke mate en dankzij welke keten wordt er niet bij gezegd.