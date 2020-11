Onlineshopping groeimotor bij Ahold Delhaize

De retailer Ahold Delhaize realiseerde een sterke groei in het derde kwartaal, met dank aan onlineshopping. De capaciteit van de webwinkel Bol.com wordt met de helft uitgebreid.

Ahold Delhaize zag de omzet in het derde kwartaal met 6,8 procent aandikken tot 17,8 miljard euro. Bij constante wisselkoersen was er zelfs een groei van 10,1 procent. De vergelijkbare omzetgroei lag in de VS en in Europa op respectievelijk 12,4 en 7,5 procent.

De groep verkoopt almaar meer online. In Europa (met Bol.com) steeg de onlineomzet met 62,6 procent en in de VS met 114,7 procent. De coronapandemie deed mensen wereldwijd de weg vinden naar e-commerce.

Ahold Delhaize wil daar verder op in zetten. 'Over 2020 en 2021 willen we onze onlinecapaciteit in de VS met 100 procent verhogen en in Europa met 50 procent. In 2021 ambiëren we in de VS 1.400 Click & Collect-locaties, een verdubbeling tegenover 2020', zegt CEO Frans Muller.

Ahold Delhaize realiseerde in het derde kwartaal een operationele winstmarge van 4,6 procent, 0,2 procentpunt meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor heel 2020 trekt Ahold Delhaize de verwachte groei van de winst per aandeel op tot om en bij 20 procent. 'Hoewel er veel onzekerheid is in de markt, is onze prestatie sinds begin dit jaar zo sterk dat we de jaarwinstprognose kunnen verhogen', zegt Muller.

1 miljard euro