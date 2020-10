Onlineverkoop houdt omzet IKEA overeind

Fysieke winkels

Ondanks het succes van zijn onlineverkoop blijft de groep geloven in fysieke winkels als service- en inspiratiepunten. Dat de filosofie van de groep er altijd in heeft bestaan om in alle vestigingen een ruime voorraad te hebben van het volledige productgamma helpt haar nu ook in haar onlinestrategie. 'Onze winkels en de bijbehorende magazijnen zijn wereldwijd zo ingeplant dat ze perfect passen bij in de last mile delivery', klonk het bij de presentatie van de jaarcijfers. IKEA investeerde het voorbije jaar dan ook in vastgoed en zegt de plannen om kleinere vestigingen in de stadscentra te openen verder te zetten. Het investeerde daarom in King's Mall in Londen, en Rue de Rivoli in Parijs. Daarnaast nam het Geomagical Labs over, een ontwikkelaar van 3D- en AI-toepassingen om klanten hun interieur virtueel te laten bekijken.