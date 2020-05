Onlineverkopen stuwen omzet Ahold Delhaize omhoog

De groep bevestigde donderdag haar boodschap van begin april : de omzet steeg met bijna 15 procent tot 18,2 miljard euro en de operationele winstmarge klom naar 5,3 procent. Een jaar voordien was dat respectievelijk 15,87 miljard en 4,4 procent. In maart klommen de groepsinkomsten met meer dan een kwart.

Door de lockdown bereikten de onlinebestellingen 1 miljard euro, 30 procent meer dan het jaar ervoor. In de Verenigde Staten - goed voor bijna twee derde van de groepsinkomsten - bedroeg de onlinegroei zelfs 42,3 procent, in Europa klommen ze met een kwart.

De bedrijfswinst klom in het eerste kwartaal tot 964 miljoen euro, terwijl analisten gemiddeld uitgingen van 863 miljoen. De nettowinst kwam uit op 645 miljoen euro of 0,59 euro per aandeel.