Onrealistische mode-idealen worden nog onrealistischer

Voor wie het gevoel heeft dat de al compleet onrealistische schoonheidsidealen die sociale media of Hollywood ons inprenten alleen maar meer onbereikbaar worden: u beeldt het zich niet in. De data bevestigen het. Terwijl de taille van de gemiddelde vrouw de voorbije decennia breder werd, werden modellen die het ideaalbeeld moeten representeren almaar dunner.

Onderzoekers van de Boston University School of Medicine vlooiden uit dat de gemiddelde kledingmaat van een lingeriemodel van Victoria’s Secret sinds de jaren 90 is geëvolueerd van meer dan 5 naar minder dan 4, in Amerikaanse maten. 4 komt overeen met 34 bij ons. Tegelijk ging de gemiddelde Amerikaanse vrouw van 14 naar 16 à 18. Dat is 46 à 48 bij ons.