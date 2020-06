Ontslagronde geen garantie voor redding Brantano-moeder FNG...

287 mensen verliezen hun job door een herstructurering bij FNG. Het moederbedrijf van de modeketen Brantano vecht tegen een hoge schuldenberg. 'Deze ontslagronde is maar het topje van de ijsberg.'

De Mechelse modegroep FNG ontslaat 287 mensen, een vierde van alle Belgische personeelsleden. De tol kan kleiner worden na de onderhandelingen met de vakbonden, maar het bedrijf is van plan om 47 winkels te sluiten: 30 van de schoenen- en kledingwinkelketen Brantano en alle 17 winkels van de babykledingketen Fred&Ginger, waar het voor FNG allemaal mee begon in 2003.

De herstructurering in België komt boven op die in Nederland. Daar sluit FNG sinds januari 50 winkels, waardoor 234 mensen hun job zullen verliezen.

Het personeel stelde zich de voorbije jaren vragen bij het positieve nieuws dat FNG verspreidde over Brantano. Sven De Scheemaeker Secretaris vakbond ACV Puls

De zware sanering in België moet FNG redden. Het bedrijf wordt getroffen door de coronacrisis. Van midden maart tot halverwege mei waren de winkels dicht. Daardoor kelderden de omzet en de winst. Die is nodig om de leningen af te betalen. Door overnames bouwde FNG een schuldenberg van 734 miljoen euro op.

Drietrapsrakket

De tol is zwaar, maar de vraag rijst of deze ontslagronde FNG zal redden. In het coronaloze 2019 boekte het bedrijf een negatieve aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) van 6,6 miljoen euro.

'De herstructurering maakt deel uit van een drietrapsraket', zegt Gunther De Backer, de woordvoerder van FNG. 'De twee andere pijlers zijn enerzijds onze vraag naar extra ademruimte aan de banken en anderzijds het betalingsuitstel dat we vragen aan de obligatiehouders.'

FNG overtreedt momenteel de schuldafspraken met de banken. Het bedrijf hoopt dat die hun voorwaarden tijdelijk versoepelen, zodat het bedrijf een reddingsplan kan uitvoeren. Vrijdag vraagt FNG zijn obligatiehouders of ze ermee akkoord gaan dat FNG hun inleg en hun rente later dan voorzien terugbetaalt. Ruim een week geleden gaf een eerste groep van obligatiehouders al zijn fiat.

Onbekende krijgt dubbel stemrecht bij FNG In de marge van het nieuws over de herstructurering kondigde FNG aan dat een aandeelhouder dubbel stemrecht krijgt. Over wie het gaat, wil het bedrijf niet kwijt. Volgens onze informatie wordt het dubbel stemrecht van toepassing op 125.000 aandelen, of 1 procent van het aantal uitstaande aandelen. Referentieaandeelhouders kunnen dubbel stemrecht krijgen als ze hun aandelen al twee jaar hebben.

'Als iedereen meewerkt, volstaat deze herstructurering', zegt De Backer. 'We krijgen positieve signalen van obligatiehouders en banken. Als toch niet iedereen meewerkt, zijn er niet veel andere mogelijkheden. Of het dan over-and-out is voor FNG? Dat is een brug te ver, maar het is essentieel dat iedereen een inspanning doet.'

Alle opties blijven op tafel liggen, ook een overname. 'Een kapitaalverhoging door een externe investeerder valt niet uit te sluiten', zegt De Backer.

Schimmige constructies

Het lot van FNG blijft hoe dan ook aan een zijde draadje hangen. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de schimmige constructies die ex-topman Dieter Penninckx en zijn directie opzetten in Azië en Zwitserland. FNG sloot er deals zonder contracten. Al bijna een jaar vraagt de beurswaakhond FNG daar extra informatie over, maar nog steeds kon het bedrijf niet antwoorden. Daarom is het aandeel al ruim een maand geschorst.

De vakbonden reageren erg ongerust. 'De ontslagronde is zwaar', zegt Sven De Scheemaeker van de vakbond ACV Puls. 'We hadden een herstructurering verwacht, maar we dachten dat de directie ook zou aankondigen dat de banken het bedrijf meer ademruimte geven. Al weken horen we dat er wat dat betreft schot in de zaak komt, maar we krijgen alleen dit nieuws over ontslagen.'

FNG Belgische modegroep die kleding verkoopt in haar eigen (web)winkels in België, Nederland en Scandinavië. Ze is via externe winkels ook actief in onder andere Duitsland en Spanje.

Bekend van de ketens Brantano, CKS en Fred & Ginger.

In 2003 opgericht door Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Zij controleren 44 procent van het bedrijf.

Omzet (2019): 489,3 miljoen euro.

Aangepaste ebitda: -6,6 miljoen euro.

Nettoresultaat: -292,1 miljoen euro.

3.000 personeelsleden, van wie 800 in België

Hij vreest nog meer jobverlies. 'Dit voelt als het topje van de ijsberg. Hoe gaat de directie de overblijvende werkgelegenheid garanderen?' De aankondiging van CEO Yves Pollé, die sinds twee weken de crisismanager is van FNG, was voor De Scheemaeker een schertsvertoning. 'Hij gaf een korte toelichting en wou geen bijkomende info geven.'

Ook voor interviews paste de saneerder. 'Hij heeft het druk. Misschien volgende week', klinkt het bij FNG.

Slecht nieuws verbloemen

De vakbonden schieten met scherp op de raad van bestuur en de vorige directie, en zeker op ex-CEO Penninckx. De medeoprichter van FNG zette zijn CEO-schap begin mei stop wegens medische redenen. 'De vorige CEO was vooral goed in het verbloemen van slecht nieuws', zegt De Scheemaeker. 'Het personeel stelde zich de voorbije jaren vragen bij het positieve nieuws dat FNG verspreidde over Brantano.' In 2018 kondigde FNG aan tegen 2020 50 nieuwe winkels te openen. Dat waren er uiteindelijk maar tien, en nu gaan er dus 30 dicht.

De komende weken onderhandelen de vakbonden en de directie over een vertrekregeling voor het personeel. De vakbonden hopen het aantal winkelsluitingen en ontslagen te verminderen.