'Onze Amerikaanse Lotus-koekjes mogen niet verschillen van de Belgische'

De koekjesbakker Lotus Bakeries groeide in de eerste helft van dit jaar met meer dan 10 procent. Het bedrijf wil blijven groeien. Ook in de VS worden nu Lotus-koekjes gebakken.

Het zijn hoogdagen voor ondernemer Jan Boone. 87 jaar nadat zijn gelijknamige grootvader voor het eerst een speculooskoekje uit de oven haalde, bakt zijn bedrijf Lotus Bakeries de snack voor het eerst buiten de bakermat Lembeke. ‘We hebben een gloednieuwe fabriek gebouwd in de VS. Afgelopen weekend zijn de eerste vrachtwagens naar de winkels vertrokken. Deze week belanden de Amerikaanse Lotus-koekjes in de Amerikaanse winkelrekken.’

Het Amerikaanse project is een mijlpaal voor het beursgenoteerde familiebedrijf. Boone heeft er drukke tijden op zitten. ‘Ik ben verschillende keren naar de VS gevlogen. Over twee weken ga ik weer, want ook in de komende maanden moeten we onze processen verfijnen. Een team van 15 Belgische werknemers blijft ter plekke. Elke week videobellen we met elkaar.’

Boone heeft veel Amerikaanse speculoos gegeten in de afgelopen maanden, zelfs tijdens zijn vakantie. ‘Onze Amerikaanse koekjes mogen niet te onderscheiden zijn van de Belgische. Geen sinecure, want onze Amerikaanse fabriek koopt haar ingrediënten in de VS.’ Lotus stuurde Amerikaanse bloem, suiker en margarine op om er in Lembeke speculoos van te maken en te proeven of die smaakt zoals gewenst.

Factor

De Amerikaanse fabriek kost zo’n 65 miljoen euro. Lotus verwacht er veel van. De verkoopt stijgt er al jaren, vorig jaar met 20 procent naar 61 miljoen dollar. In 80 procent van de Amerikaanse supermarkten zijn de koeken te krijgen.

Amerika is een van de factoren waarom het bedrijf ook in de eerste zes maanden van dit jaar fors groeide. Zowel de omzet als de brutobedrijfswinst (rebitda) steeg met 11 procent, terwijl de verhouding tussen beide (de marge) stabiel bleef op 20,4 procent (zie tabel). ‘We hebben het wat beter gedaan dan we hadden verwacht’, zegt Boone.

‘We groeien vooral door Biscoff (zoals speculoos in het buitenland heet, red.) en onze natuurlijke snacks’, zegt Boone. ‘Beide groeiden sterker dan de groepsomzet.’ Een andere verklaring is dat Lotus in de afgelopen tien jaar naar landen in de hele wereld is getrokken. Daar plukt het nu de vruchten van. De koeken zijn intussen te koop in pakweg Israël, Zuid-Korea, Jordanië en India.

Groeipool

De natuurlijke snacks - gemaakt zonder toegevoegde suikers - zijn sinds enkele jaren een nieuwe groeipool. Ze waren al te koop in het VK, België en Nederland. Lotus brengt ze naar steeds meer landen en maakt handig gebruik van de relaties die het dankzij zijn speculoos al met supermarktketens heeft. Zo liggen de natuurlijke snacks sinds januari bijvoorbeeld in de rekken van de Amerikaanse supermarkten.

Lotus zoekt ook nog steeds groei dichter bij huis. Het opende samen met een lokale partner een eigen kantoor in Italië. ‘Daar zijn we al jaren actief, maar onze omzet bedraagt er maar enkele miljoenen euro’s. Dat kan beter. Het nieuwe kantoor zal 24/7 bezig zijn onze producten aan de man te brengen.’