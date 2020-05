'Onze klanten betalen veilig met oorstokjes'

Na zeven weken mogen de Belgische winkels weer open. De ketens maken zich in sneltempo klaar voor de heropening. Ook de kledingketen Bel&Bo. 'Onze pashokjes ontsmetten we met een pomp die normaal dient om onkruid te verdelgen.'

Pas maandag gaan de winkels na zeven weken sluiting weer open, maar toch stonden er op veel winkelparkings de voorbije week auto's. Niet van klanten, maar van personeel dat de winkels weer op orde brengt.

Tijdens een rit in de buurt van Waregem zien we hoe personeel een Casa-winkel herschikt. De Action even verderop is al klaar. De deuren zijn op slot en de lichten uit, maar aan de deur hangt al een papier om klanten te wijzen op hun plichten. Er mogen maximaal 40 mensen binnen en die moeten 1,5 meter afstand houden. Achter het glas van de ingang zien we een tafel met alcoholgel en ontsmettingsmiddel. De keten kopieerde de veiligheidsmaatregelen van zijn Nederlandse winkels, die al open zijn. Ook de Vlaamse klanten wordt gevraagd niet cash, maar met een 'pinpas' of hun 'mobiel' te betalen.

Schermvullende weergave Charlotte Delfosse, de winkeldirecteur van het Belgische familiebedrijf Bel&Bo. ©Wouter Van Vooren

De Bel&Bo-kledingwinkel in Deerlijk heeft ook zijn huiswerk gemaakt, vertelt Charlotte Delfosse, verantwoordelijke voor de 94 winkels van de Belgische keten. Ook hier hangt aan de deur een affiche met vuistregels. 'Er mag maximaal één klant per 10 vierkante meter binnen. We herprogrammeren ons vaste telsysteem aan de ingang. Het is de bedoeling dat de kassamedewerkers een melding krijgen als het maximum bijna bereikt is. Dan hangen ze aan de ingang een bordje op dat de klanten vraagt even te wachten.'

Al is de kans klein dat er wachtrijen zullen zijn. 'Maar in tien van onze 94 winkels gingen we in het verleden over dat maximum.'

Onkruidverdelger

'De ingang is een van de cruciale zones in de winkel', zegt Delfosse. 'We leiden binnenkomende klanten via pijlen op de grond meteen naar rechts. De twee andere gevoelige zones zijn de kassa en de pashokjes.'

Bij die laatste zal een personeelslid permanent waken. Als een klant de pashokjes verlaat, ontsmet de werknemer het hokje. 'Dat doen we met een pomp waarmee je normaal onkruid verdelgt', zegt Delfosse. Al zit er geen Roundup in, maar schoonmaakmiddel. Om corona te verslaan moet je improviseren.

Kleding die klanten achterlaten in het pashok, hangen we drie uur in het magazijn. Pas nadien gaat ze terug naar de winkel. Charlotte Delfosse Winkeldirecteur Bel&Bo

Kleding die een klant toch niet koopt, belandt niet meteen terug in het winkelrek. 'Die hangen we drie uur in het magazijn', zegt Delfosse. 'Daardoor kan het zijn dat klanten een dag later moeten terugkeren om de juiste maat te kunnen kopen. Het is ook mogelijk de kleding meteen te bestellen en te betalen, waarna wij het stuk opsturen. Bovendien mogen klanten kleding ook zonder te passen mee naar huis nemen. Bevalt het kledingstuk toch niet, dan mogen ze het terugbrengen. Dat is in normale tijden ook mogelijk.'

Kassa's

Er zijn in de Bel&Bo-winkel ook minder kassa's. 'We hebben twee kassa's en sluiten er een als er onvoldoende afstand is tussen het personeel.' Tussen de kassatoog en de klanten staan bakken en rekjes met kledingaccessoires zoals sokken, zodat er genoeg plaats blijft tussen klanten en personeel. Aan de betaalterminal is er plexiglas. Het personeel krijgt mondmaskers, al zijn die niet verplicht.

Hoewel cash een wettelijk betaalmiddel is, moeten alle klanten bij Bel&Bo in coronatijden met een bankkaart betalen. De pincodes tikken klanten in met een oorstokje. 'Hoe we daar op kwamen? Ik heb het ergens gelezen', zegt Delfosse. 'We ontsmetten de terminals elk uur, maar dit maakt het extra veilig.'

Schermvullende weergave Klanten worden via pijlen door de winkel geleid. ©Wouter Van Vooren

Voor veel winkeliers is het improviseren geblazen. 'We vroegen raad aan aan concullega's die al open zijn, zoals de doe-het-zelfketen Hubo en de naaiwinkel Veritas', zegt Delfosse. 'Corneel heeft nog bij ons gewerkt', zegt ze met een verwijzing naar Veritas-CEO Corneel De Maeyer. 'Mijn vader (Bel&Bo-oprichter, -eigenaar en -CEO Michel Delfosse, red.) is er al drie keer gaan winkelen om te kijken hoe zij het aanpakken.'

Het vergt een grote inspanning om alle winkels op tijd klaar te krijgen. 'Woensdag was de Nationale Veiligheidsraad. Nadien wisten we pas welke maatregelen we exact moesten nemen. Nu moeten we affiches laten drukken en die op tijd in de winkel krijgen. In een aantal winkels zullen ze de affiches zelf in zwart-wit moeten printen.'

Lange mouwen

Al een maand bereidt Bel&Bo zich voor op de heropening. 'Twee weken lagen we bijna volledig stil, maar toen zijn we eraan begonnen. Alle kleding met lange mouwen hebben we uit de rekken genomen, om volgend jaar te verkopen. Overal hangt nu zomerkleding. We zijn goed voorbereid, omdat mijn vader er niet ver naast zat. Hij zei dat de winkels op 18 mei weer zouden openen.'