Ook CoolCat België vraagt faillissement aan

Winst

Het bedrijf oordeelde dat een gerechtelijke reorganisatie 'geen kans van slagen heeft'. Nochtans was CoolCat Belgium winstgevend, althans in 2017. Er was toen 0,4 miljoen euro nettowinst op een omzet van ruim 18 miljoen en bijna 10 miljoen euro overgedragen winst. Daar staat tegenover dat België tot een maximum van 22,5 miljoen euro borg stond voor de bankfinanciering van het Nederlandse moederhuis. Bij een effectief faillissement moet een curator bekijken of de Belgische winkels weer open kunnen gaan.

De ondergang heeft zoals bij andere kledingbedrijven te maken met de zeer uitdagende marktomstandigheden, onder meer de invloed van e-commerce. CoolCat heeft ook nog zes vestigingen in Frankrijk en twee in Luxemburg. Die blijven volgens een woordvoerder gewoon open. Dat geldt ook voor de webwinkels in die landen, evenals in Nederland en in Duitsland. In dat laatste land is CoolCat alleen online actief.