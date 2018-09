'Oostenrijkers kopen Galeria Inno-moeder'

Het Oostenrijkse winkelbedrijf Signa verovert de controle over Galeria Kaufhof, het moederbedrijf van het Belgische Galeria Inno.

Het Canadese winkelbedrijf HBC en zijn Oostenrijkse concurrent Signa fuseren hun Duitse modewarenhuizen Galeria Kaufhof (HBC) en Karstadt (Signa), meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. De banken hebben zich akkoord verklaard en de overeenkomst zou voor 15 september worden getekend.

5.000 Ontslagen 5.000 van de 20.000 jobs zullen volgens de Duitse media worden geschrapt.

Volgens de krant krijgen de Oostenrijkers de meerderheid (50,01%) van de joint venture. Ze zouden ook de directie overheersen, terwijl de HBC-mensen alleen in de raad van bestuur zullen zitten. Bij Kaufhof verdwijnen 5.000 van de 20.000 jobs.

Of ook Galeria Inno, de Belgische winkelketen van HBC, in de deal zit, is niet duidelijk. Ook het lot van de Nederlandse Hudson's Bay-winkels is er geen duidelijkheid. Maar in juli gaf HBC toe dat het met Signa sprak over een joint venture voor zijn 'Europese activiteiten'.

Miljoenenverlies

Als de deal doorgaat, leidt HBC een nederlaag. De Canadezen zetten pas in 2015 voet aan wal in Europa, door Kaufhof en Inno te kopen. Ze wonnen een biedstrijd met Signa.

Maar het ging de verkeerde kant op met HBC in Europa. Volgens Süddeutsche Zeitung flirt Kaufhof, dat miljoenen euro's verlies maakt, met een faillissement. Ook de beslissing om in Nederland grote warenhuizen te bouwen is geen onverdeeld succes. In België loopt de verkoop terug, maar kan Inno zijn flinterdunne winstmarges wel doen groeien.

Ook in Canada staat HBC onder druk. In het eerste kwartaal van 2018 liep het nettoverlies op tot 400 miljoen Canadese dollar (262 miljoen euro) op een licht groeiende 3,1 miljard dollar omzet. Door de verslechterende prestaties thuis zetten enkele aandeelhouders HBC onder druk om zijn winkels in Europa te verkopen.