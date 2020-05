Op stap in Nederland, waar de winkels openbleven

De winkels in de Belgische winkelstraten openen normaal weer de deuren op 11 mei. In Nederland mochten ze openblijven, en winkelen klanten nu al zoals Belgen dat binnenkort doen. 'Wie geen mandje neemt, mag onze winkels niet binnen.'

Als het coronavirus voldoende getemd raakt, mogen de Belgische winkels over een goede week opnieuw open. Op 18 maart sloten ze op bevel van de regering de deuren. Doe-het-zelfzaken en tuincentra zijn alweer open, nu volgt de rest.

In Nederland mochten alle winkels - met uitzondering van horecazaken - al die tijd openblijven. Daar weten de winkeliers intussen hoe ze met corona moeten omgaan, ondervinden we tijdens een dagje Eindhoven.

‘Neemt u een mandje, alstublieft?’ De verkoopster aan de ingang van de Bristol-schoenwinkel in de stadsrand vraagt het vriendelijk, maar dwingend. Elk klant die de 108 Nederlandse winkels van de Belgische keten wil binnengaan, moet zo’n mandje nemen. ‘Zo garanderen we dat niet meer dan 20 klanten tegelijk in de winkel zijn: er zijn maar 20 mandjes’, zegt Dick van Dijk, de directeur van de Nederlandse Bristol-winkels.

Bijna elke winkel doet het zo, merken we later. De Mango-kledingwinkel in het centrum gebruikt papieren zakken in plaats van plastic mandjes.

Pijlen van ducttape

Bristol nam nog andere maatregelen. Er mogen maximaal twee leden per gezin binnen. Op het tapijt leiden pijlen van ducttape binnenkomende klanten naar de linkerkant. Buitengaande klanten komen van rechts. ‘Zo komen klanten niet dichter dan 1,5 meter in elkaars buurt’, zegt Van Dijk. ‘Ook met affiches en een geluidsboodschap vragen we afstand te houden.’ Die boodschap horen we zowat elke tien minuten via de intercom.

In het begin van de virusuitbraak was 90 procent van de winkels dicht. Nu is dat zo'n 20 procent. Willem Regeer Voorzitter winkeliersvereniging

De regels zijn gebaseerd op afspraken die de overheid maakte met de brancheorganisatie van de Nederlandse winkeliers. De kern is 1,5 meter afstand houden. Per 10 vierkante meter is één klant toegestaan. Al horen we bij veel winkeliers dat ze nog minder mensen binnenlaten.

De ervaring van de jongste weken in Nederland gebruikt Bristol binnenkort in zijn Belgische winkels. ‘Er zal wel één verschil zijn: ons Belgisch personeel zal wellicht mondmaskers dragen’, zegt Van Dijk. ‘Ook voor onze Nederlandse winkels hebben we die besteld, maar weinig mensen dragen er een.’ Dat merken we op straat. Na een hele dag zagen we maar drie mensen met een mondkapje.

Schermvullende weergave In heel wat winkels leiden pijlen op de vloer klanten de weg. ©Debby Termonia

De Nederlandse Bristol-winkels draaien niet op volle toeren. De verkoop bedraagt slechts 60 procent van het normale omzetcijfer. ‘Onze winkels in het stadscentrum hebben het moeilijker dan die in de stadsrand. Hier is meer plaats en je kunt er makkelijk met de auto naartoe’, zegt Van Dijk. ‘Dat geeft mensen een veilig gevoel.’ De parking buiten staat vol.

Enorme omzetdaling

In het centrum bevestigen de handelaars dat ze het extra moeilijk hebben. ‘De omzet is enorm gedaald’, zegt Harry Michielsen van de zelfstandige kledingwinkel Peeters. ‘Als dit nog anderhalve maand duurt, komen we in een heikele situatie.’ Hij twijfelt er zelfs aan of zijn winkel volgend jaar zijn 125-jarig bestaan kan vieren.

Het is inderdaad erg rustig in de winkelstraten wanneer we donderdagvoormiddag aankomen in het centrum. In de vroege namiddag is het even wat drukker, maar om 17 uur heerst de rust opnieuw in Eindhoven, dat zich nochtans de drukste winkelstad van Zuid-Nederland noemt. Enkele winkeliers hebben de openingsuren van hun winkel ingeperkt omdat er te weinig klanten zijn. En enkele weken geleden was het hier nog leger.

Ik blijf winkelen. De kans dat ik corona krijg in het rusthuis is groter dan hier in de winkelstraat. Margaretha Bejaarde shopper

Dat komt volgens Monique List, wethouder (schepen) voor de handel in de binnenstad, door het calvinisme van de Nederlanders. Ze mochten ook de voorbije weken gaan en staan waar ze wilden, maar respecteerden de vraag van de overheid om binnen te blijven. ‘Mensen winkelen alleen als het echt nodig is.’

'Bovendien viel hier ook weinig te beleven', zegt Willem Regeer, de voorzitter van de lokale winkeliersfederatie. ‘Anderhalve maand geleden was 90 tot 95 procent van de winkels dicht omdat ze de veiligheid onvoldoende konden garanderen en er te weinig klanten waren. Stilaan openen de winkels weer, maar nog altijd is 15 tot 20 procent dicht.’ Onder andere Primark en C&A zijn nog gesloten.

De handelaars bevestigen dat het stilaan betert. ‘Daarom ga ik mijn openingsuren weer verruimen’, zegt kledingverkoper Arnold Raaijmakers. Ook zijn overbuur Jan Verhagen van de boekenwinkel Van Piere ziet beterschap. 'Enkele dagen geleden stond er zelfs een lange rij voor onze winkel. We bekijken samen met de stad of we dat kunnen verhelpen.'

Verlies

Toch blijft de situatie voor de handelaars penibel. Sommigen maken nog altijd verlies. Maar op de vraag of het wel loont om de winkel open te houden, antwoorden alle winkeliers beslist: open zijn is beter dan sluiten. Met het beetje inkomsten kunnen ze toch al enkele rekeningen betalen. ‘We krijgen ook begrip van leveranciers en de overheid, van wie we belastingen later mogen betalen’, zegt Raaijmaakers. ‘We krijgen van KPN zelfs korting op onze telecomrekening. Alleen onze verhuurder gunt ons niets.’

We vragen onze klanten afstand te houden met affiches en een geluidsboodschap. Dick van Dijk Directeur Nederlandse Bristol-winkels

De winkeliers die we ontmoeten, houden zich keurig aan de regels. Als ze dat niet doen, riskeren ze boetes. Ook de klanten houden zich meestal aan de voorschriften.

Toch gaat het niet altijd goed. In de Blokker nemen mensen geen mandje en anderhalve meter is er blijkbaar korter dan in de wereld buiten de winkel. In een winkelcentrum zien we het echt misgaan. Voor de Action staat een lange rij. Mensen die de winkel verlaten, gaan dwars door de rij wachtenden heen. Ze botsen ook nog eens op een stroom klanten die supermarkt Nettorama verlaten. ‘Kom, we zijn weg. Hier zijn te veel mensen. Dit is niet normaal’, zegt een man tegen een vrouw.

Toch winkelen heel wat mensen met een gerust hart. ‘Wij zijn zusjes en komen niet in contact met oude mensen’, zeggen de twintigers Marit en Jana terwijl ze in het stadscentrum aan de Snipes-sportwinkel aanschuiven. ‘We houden afstand. Als iemand toch te dicht komt, vragen we om uit de buurt te blijven.’

In zulke gevallen zet de 75-jarige Margaretha zelf een stap opzij. ‘Ik ben niet bang voor het virus. Ik woon in een rusthuis. De kans dat ik daar corona oploop, is groter dan hier’, zegt ze terwijl ze haar rollator weer in gang zet. ‘Het is hier rustig en ik geniet van het warme zonnetje.’