'Opeens ergerden mensen zich aan hun badkamer'

CEO Patrick Steylaerts: 'Onze sterkte is dat we alles doen: afbraak, elektriciteit, installatie van sanitair en tegels. En we beginnen altijd op de beloofde dag. Heel belangrijk.'

De specialist in badkamerrenovaties en tegels Steylaerts heeft een recordjaar achter de rug. 2021 wordt nog beter. Met dank aan corona. 'We denken dat 60 à 70 procent van de Vlamingen er tijdens de pandemie financieel op vooruit is gegaan.'

Aan de glasgevel van de 2.500 m2 grote toonzaal van Steylaerts in Lier hangt in grote letters 60. Zonder corona zou die verjaardag uitbundig worden gevierd. Het familiebedrijf heeft zijn beste omzetjaar ooit achter de rug en 2021 wordt nog beter. 'We zijn feestbeesten. Maar corona is niet volledig weg', zegt CEO Patrick Steylaerts, die drie jaar geleden zijn bedrijf van Berlaar naar de vroegere Coca-Cola-site in Lier verhuisde. 'In augustus organiseren we wellicht iets voor de medewerkers.'

Vader Jos Steylaerts richtte het bedrijf in 1961 op als steenkapper en natuursteenbewerker. Na een tijd begon hij met het plaatsen van tegels. Toen een grote klant in de jaren 80 failliet ging en Steylaerts het lastig kreeg, riep hij de hulp in van zijn zonen Peter en Patrick. De twee zetten een turbo op het bedrijf, dat tussen 1986 en 2016 dertig jaar aan een stuk groei optekende.

Aanvankelijk lag de focus op vloertegels. Maar in de jaren 90 ontwikkelden de broers 'als eerste' het concept van de badkamerrenovatie. 'Dat klinkt misschien raar, maar toen was niemand daarmee bezig', zegt Steylaerts. De respons was gigantisch. 'Maar echte volgers hadden we niet. In 2004 heb ik de domeinnaam badkamerrenovatie.be nog kunnen vastleggen.'

In 2010 namen de broers Azuleo uit Wijnegem over, een specialist in verkoop van tegels en parket aan professionele klanten. In 2016 volgde Troubleyn uit Temse, een specialist in de verkoop en plaatsing van tegels. Toen 'marketingbrein' Peter het bedrijf verliet om zich te concentreren op zijn nieuw bedrijf Carrodrain - goten voor inloopdouches - stokte de groei even.

In 2019 ging Peter opnieuw meetrekken aan de marketingkar van Steylaerts. 'Sindsdien zitten we opnieuw in groeimodus', zegt Patrick. 'Ook de verhuizing naar Lier in 2018 gaf een boost. Ons orderboek zit propvol. Zowel in tegels en parket als in badkamerrenovatie. We doen 1.000 renovaties per jaar. Vijf per dag. Daarmee zijn we drie keer groter dan onze dichtste concurrenten, veelal kleine spelers.'

'Onze sterkte is dat we alles doen: afbraak, elektriciteit, installatie van sanitair en tegels. We geven tien jaar garantie en beginnen altijd op de beloofde dag. Heel belangrijk.'

Meer geld

Als reden voor de recordcijfers verwijst Steylaerts naar corona. 'Veel mensen zijn al een hele tijd thuis. Op een bepaald moment ergeren ze zich aan hun terras, hun keuken of hun badkamer. Vaak hebben ze meer geld op hun rekening omdat ze hun vakantiegeld, hun coronasteun en/of eindejaarspremie niet hebben kunnen uitgeven aan vakanties, uitstappen of restaurants. Ik denk dat 60 à 70 procent van de doorsnee Vlamingen er tijdens corona financieel op vooruit gegaan is.'

Als tweede reden voor de groei gebruikt Steylaerts het woord 'vertrouwen'. 'We zagen het ook in 2008. Ook toen ging onze omzet omhoog. Mensen grijpen in tijden van crisis blijkbaar naar bedrijven waarin ze vertrouwen hebben. We zijn met ons bedrijf altijd een voorbeeld van stabiliteit geweest. Zelfs onze verkoop van tegels aan particulieren stijgt, hoewel we daar geen echte marketing rond voeren.'

Badkamerklanten

Wie zijn die coronaklanten? Steylaerts: 'Ze zijn gemiddeld tussen 50 en 70 jaar. Bemiddeld, maar niet schatrijk. Ze hebben hun huis afbetaald, de kinderen zijn het huis uit en ze komen niets te kort. Soms hebben ze een buitenverblijf. Ze doen geen gekke dingen - ze rijden niet in dure Porsches - maar ze kijken niet op een paar duizend euro voor goede service en kwaliteit. Ze spenderen gemiddeld 25.000 tot 30.000 euro aan een badkamerrenovatie, all-in. Maar we doen ook renovaties van 15.000 en van 100.000 euro.'

'We krijgen ook jongeren over de vloer', zegt Steylaerts. 'Maar minder. We hopen ze over 25 jaar ook voor badkamerrenovatie over de vloer te krijgen.'

Steylaerts denkt al aan de volgende stap. 'We zijn sterk in Oost-Vlaanderen, Brabant en Antwerpen. Nu kijken we naar Limburg en West-Vlaanderen. We willen overnemen - ik begin niet graag van nul. Er staat veel te koop, maar vaak is er geen focus. We zijn, zeg maar, passief op zoek.'

De (taal)grens oversteken naar Wallonië, Nederland of Frankrijk ziet Steylaerts niet zitten: 'Daar hebben de mensen geen baksteen in de maag en zijn ze minder veeleisend voor vloerbedekking en badkamerinrichting. Dat is typisch Vlaams.'

Hoelang hij doorgaat? 'Ik ben 60. Onlangs zei ik tegen mijn vrouw: ik kan gerust voort tot mijn 70. Mocht mij iets overkomen, dan kunnen we zeker een jaar zonder CEO. Ons management is op alle niveaus top. Net als onze raad van bestuur. Voorlopig is mijn opvolging geen issue. We zijn er ook nog niet uit of na mij een iemand extern of een van drie kinderen komt.'

Na het gesprek lopen we in de toonzaal langs een prachtig interieur van een Italiaans kappersalon, met rode leren stoelen uit de jaren 50, en de voormalige juridische bibliotheek van de gemeente Itegem, met in leer gebonden boeken. Beide figureren als decor voor de vloerbekledingsproducten. 'Voor een prikje gekocht. Het is onze manier om klanten te tonen dat we oog hebben voor detail, dat we echt zijn.'