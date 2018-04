Opnieuw stakingen bij Lidl

De woordvoerster van Lidl, Isabelle Colbrandt, liet eerder vandaag weten dat de situatie nog in twee richtingen kon evolueren. Toen was er nog sprake van 70 gesloten winkels. Dat aantal loopt nu op. Lidl hoopt snel opnieuw met de vakbonden aan tafel te kunnen zitten, maar voorlopig staat er geen overleg gepland .

Werkdruk

De onrust is ontstaan nadat de druk op het personeel te groot was geworden. De winkel kampt al langer met groeipijnen: de supermarktketen heeft in korte tijd veel nieuwe vestigingen geopend, maar het personeel kan de werkdruk niet aan. Woensdag kwam er een sociaal overleg tussen de vakbonden en de directie van Lidl, maar dat liep op niets uit. Na het overleg sloten de vakbonden niet uit dat er nog acties zouden komen in de volgende dagen.