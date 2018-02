Opnieuw vlees van mishandelde dieren bij Delhaize en Colruyt

Delhaize en Colruyt werken samen met een Spaans bedrijf dat zijn varkens mishandelt. Voor de derde keer op 12 maanden tijd blijkt dat Belgische supermarkten vlees van mishandelde dieren verkopen.

Opnieuw blijkt dat Belgische supermarktketens vlees verkopen van dieren die mishandeld zijn. In een filmpje gemaakt door journalisten van de Spaanse tv-zender La Sexta en dierenrechtenorganisatie Animal Rights is te zien hoe in boerderijen van de Spaanse vleesverwerker El Pozo zwaar misvormde varkens rondlopen.

Sommige hebben gezwellen groter dan een voetbal. Andere dieren hebben verwondingen of liggen dood op de grond, tussen nog levende varkens. De journalisten en activisten zeggen dat dieren leefden in hun eigen uitwerpselen.

Het vlees van El Pozo is te koop bij Delhaize en Colruyt

Volgens Animal Rights wordt het vlees van de misvormde dieren in de supermarkt verkocht. 'In het slachthuis worden delen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie verwijderd. Dat laten de huidige regels toe', klinkt het. El Pozo wijst erop dat het de Spaanse en Europese wetgeving respecteert.

Chorizo

In België ligt het vlees van El Pozo bij Colruyt en Delhaize. Colruyt verkoopt één product en Delhaize een tiental. Het gaat om typisch Spaanse producten zoals chorizo.

We werken meer dan tien jaar samen met El Pozo en nog nooit zijn er problemen geweest. Roel Dekelver Woordvoerder Delhaize

'We zetten de samenwerking met El Pozo tijdelijk stop', zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. 'We nemen geen nieuw vlees van El Pozo meer aan.'

Maandagnamiddag besloot Delhaize ook het vlees dat toen in de winkel lag te verwijderen. Zo kwam het terug op zijn beslissing van eerder op de dag, toen de keten zei dat ze vlees dat toen al in de rekken lag nog zou verkopen.

In de komende weken zal Delhaize de zaak onderzoeken. 'De beelden spreken voor zich, maar we willen niet vooruitlopen op de feiten. We werken meer dan tien jaar samen met El Pozo en nog nooit zijn er problemen geweest. We zullen bekijken of we definitieve maatregelen nemen ten opzichte van El Pozo.'

Ook Colruyt neemt het vlees uit de rekken. Het bedrijf wil niet verder reageren op de zaak.

Ook in België

Het is de derde keer in 12 maanden tijd dat Animal Rights naar buiten brengt dat dieren worden mishandeld in Europese slachthuizen. In maart 2017 bleek dat in het Debra-slachtuis in Tienen varkens werden mishandeld. In september was op videobeelden te zien dat de Verbist-groep koeien mishandelde in zijn slachthuis in Izegem.

We kunnen onze controleurs niet permanent in het slachtuis laten controleren. Roel Dekelver Woordvoerder Delhaize

Bij die twee zaken en die van het Spaanse slachthuis was Delhaize betrokken. Faalt het controlesysteem van de supermarktketen? 'Nee', zegt woordvoerder Dekelver. 'We sturen geregeld controleurs, zowel aangekondigd als onaangekondigd, naar de slachthuizen waarmee we samenwerken. 10 dagen geleden is een van onze verkopers nog aangekondigd gaan controleren bij El Pozo.’ Op de vraag hoeveel keer Delhaize in de afgelopen maanden een controleur naar El Pozo heeft gestuurd, kon de keten niet antwoorden.