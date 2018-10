Oprichter kledingmerk State of Art overleden

De Nederlandse ondernemer Albert Westerman is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij stichtte het kledingmerk State of Art.

State of Art is bekend vanwege zijn mannenkleding 'voor mensen met een Audi voor de deur', zoals Westerman vaak zei. Hij richtte State of Art in 1986 op. Eerst produceerde de keten de kleding in Nederland, nadien trok Westerman naar de lagelonenlanden.