Opruimgoeroe Marie Kondo lanceert webshop...

Marie Kondo verbaast haar miljoenen fans wereldwijd door een eigen online interieurshop te starten, in samenwerking met het Japanse e-commercebedrijf Rakuten.

Ze stelde zelf een collectie samen van 125 voorwerpen, van chopstickhouders tot rustgevende geurkaarsen.

Dat lijkt tegenstrijdig voor de ‘clean queen’, die materialisme bestrijdt door wereldwijd huishoudens aan te sporen zich van nutteloze spullen te ontdoen. Maar Kondo heeft een antwoord klaar. ‘Ik wil niemand aanzetten tot overconsumptie’, zei ze tegen The Wall Street Journal. ‘Mijn methode is niet gelijk aan spullen weggooien, het gaat om bewust kopen en leven.’

Kondo werd begin dit jaar een internationale hype dankzij de reeks ‘Tidying up With Marie Kondo’ van de streamingreus Netflix. In acht afleveringen legt ze uit hoe je moet ‘declutteren’. Dat betekent: alle overbodige spullen van de hand doen. Daarbij staat één vraag centraal: ‘does it spark joy?’

In de serie gaat de 35-jarige Japanse langs bij Amerikaanse gezinnen om ze bij te staan bij die vraag en te helpen hun huis en leven beter te organiseren. Behalve een eigen opvouwtechniek, waarbij ze kleren oprolt tot sushi-achtige rolletjes om ze dan verticaal naast elkaar te zetten, hanteert Kondo ook haar strenge ‘KonMari-methode’. Alles wat je niet warm maakt vanbinnen moet weg. Rust in je huis is rust in je hoofd, zo redeneert de minimalistische Kondo al sinds ze kon lopen. Als kleuter organiseerde ze al liever de boekenrekken in de klas dan ze buiten speelde.

Kondo studeerde sociologie en begon al op haar 19de als zelfstandig opruimconsulent. Haar Netflix-succes - in de eerste week na de release van de serie kreeg ze er 85.000 Instagram-volgers bij - gaf de verkoop van haar twee boeken, ‘The Life-Changing Magic of Tidying Up’ (2011) en ‘Spark Joy’ (2012), een enorme boost. In enkele dagen tijd schoot haar naam van helemaal onderaan naar de tweede plaats op de top 100-bestsellerlijst van de e-commercegigant Amazon. De opruimgidsen zijn al in 42 landen te vinden in meer dan 11 miljoen - ongetwijfeld volgens kleur gerangschikte - boekenkasten.

Het minder-is-meermantra van Kondo lijkt voor sommigen misschien zweverig, maar er zit een scherp businessplan achter. KonMari Media Inc., het bedrijf dat Kondo oprichtte in 2015 en waarvan haar echtgenoot CEO is, heeft van de KonMari-methode een sterk merk en een gewild product gemaakt. Wereldwijd is een netwerk ontstaan van 321 gecertificeerde consultants. Wie bij de Kondo-club wil horen, moet foto’s van zijn eigen propere huis kunnen voorleggen, een examen afleggen en jaarlijks 500 dollar betalen. Kondo’s fortuin wordt geschat op 8 miljoen dollar.