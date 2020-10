Opstand tegen kapitaalverhoging winkelverhuurder URW

Het zit er bovenarms op bij Unibail-Rodamco-Westfield (URW). De verhuurder van winkelpanden plant een kapitaalverhoging van 3,5 miljard euro, maar enkele aandeelhouders, onder wie de Franse miljardair Xavier Niel, verzetten zich.

Temidden van de rode beurstabellen op Euronext Amsterdam was er één opmerkelijke uitschieter. Unibail-Rodamco-Westfield, kortweg URW, schoot meer dan 14 procent hoger.

De beleggers reageerden verrukt op het nieuws dat een groep aandeelhouders revolteert tegen de geplande kapitaalverhoging. Tot die misnoegde aandeelhouders, die samen 4,1 procent van het aandelenkapitaal bezitten, behoren Xavier Niel, die zijn fortuin verdiende met het telecombedrijf Iliad, en Léon Bressler, die de vastgoedreus leidde tussen 1992 en 2006.

In de Franse krant Le Figaro roept de groep aandeelhouders op om op 10 november op de buitengewone algemene vergadering tegen de uitgifte van nieuwe aandelen te stemmen. De kapitaalverhoging maakt deel uit van het plan van het vastgoedbedrijf om de schuldenberg met 9 miljard euro te verminderen. Naast de emissie van 3,5 miljard euro wil URW 1 miljard euro besparen door in te grijpen op de dividendbetalingen van de komende twee jaar. Voorts moet voor 4 miljard euro aan activa de deur uit.

Falende strategie

Maar Bressler en Niel hebben grote vraagtekens bij de strategie van het concern. 'Het voorgestelde herstructureringsplan is een slecht plan', vinden ze, 'en geen strategie'. ‘Het huidige management is de gevangene van een falende strategie die begonnen is met de overname van Westfield', luidt het.

Twee jaar geleden legde Unibail-Rodamco 16 miljard dollar op tafel voor de overname van het Australische Westfield. Dat concern heeft 89 shoppingcentra in portefeuille, vooral in de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Maar Westfield kreunt onder het vertrek van grote huurders en het faillissement van retailketens, vooral in de VS. Die overname was een grote misstap die veel waarde heeft vernietigd en de vennootschap serieus verzwakt heeft, luidt het oordeel van Niel en Bressler. Zij eisen dat URW opnieuw een dominante rol opneemt in Europa en zijn Amerikaanse tak verkoopt. Met de opbrengst kan de schuldenlast worden verminderd.

