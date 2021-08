Opvallend veel inbreuken bij controles op gewicht van voorverpakte voeding

De controles door de FOD Economie gebeurden onaangekondigd, via steekproeven. In totaal hielden inspecteurs 605 loten van voorverpakte voedingswaren tegen het licht in 136 vestigingen. Voor 45 procent - 272 loten - bleek de echte nettohoeveelheid kleiner dan de hoeveelheid die op de verpakking stond.