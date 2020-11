Opvolger van Blokker krijgt geen bescherming tegen schuldeisers

De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft maandag het verzoek van Mega World om tijdelijk beschermd te worden tegen zijn schuldeisers onontvankelijk verklaard. Twee voorlopige bewindvoerders moeten het beheer van de winkelketen overnemen.

Mega World, dat pas in februari in handen kwam van de Nederlandse zakenman Dirk Bron, telt 123 winkels en 670 werknemers. Het bedrijf kwam al heel snel in de problemen als gevolg van een te grote schuldenlast en de gevolgen van de coronacrisis.

De ondernemingsrechtbank oordeelde dat bij het verzoek onvoldoende correcte en cruciale stukken waren gevoegd om een juist financieel beeld te geven van de onderneming. Daarom werd besloten het verzoek onontvankelijk te verklaren.

Twee voorlopige bewindvoerders, Thierry Lammar en Kristin Van Hocht, werden aangesteld. Zij zullen de onderneming de komende tijd beheren en zullen wellicht nagaan of aan alle faillissementsvoorwaarden werd voldaan om de boeken neer te leggen.

De bonden en de schuldeisers hadden zich tegen gerechtelijke bescherming verzet. De rechtbank volgt hen daar nu in.

Topman Rudy Claes had eerder een herstelplan voorgesteld dat focust op kostencontrole. Winkelsluitingen of ontslagen kwamen daar niet in voor. De bonden en de schuldeisers vonden die plannen te vaag en verzetten zich tegen gerechtelijke bescherming. De rechtbank volgt hen daar nu in.