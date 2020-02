'Opvolger van Blokker wacht enorm moeilijke taak'

Blokkers opvolger Mega World gaat de strijd aan met Action en andere stockverkopers. 'De keten zal hard moeten knokken om haar plaats op te eisen. Maar het kan lukken', zeggen waarnemers.

De Belgische Blokker-winkels worden omgebouwd tot de gloednieuwe keten Mega World. De ambities van overnemer Dirk Bron zijn groot. De Nederlander wil niet met de pers praten, maar aan de vakbonden vertelde hij dat hij de omzet in vijf jaar wil laten groeien naar 200 miljoen euro. Ruim drie keer zoveel als vandaag. 'De winkelstraat zal zwart zien van het volk als we een nieuwe winkel openen', verkondigde Bron. De hoge omzet moet een hefboom zijn voor de winst.

Bron wil merkproducten verkopen - van kleding tot elektronica en meubelen - en rekent op grote kortingen om klanten te lokken. 'Een airfryer (heteluchtfriteuse, red.) van 200 euro verkoop ik voor 80 euro', zei hij dinsdag. Die lage prijzen wil hij aanbieden dankzij 'partijenhandel', producten die fabrikanten niet kwijt kunnen via gewone winkels opkopen met kortingen.

Mega World gaat rechtstreeks de concurrentie aan met Action, dat in de voorbije tien jaar vanuit het niets 170 Belgische winkels opende en in ons land 655 miljoen euro omzet boekt.

'Action is te duchten concurrent'

Maar hoeveel kans op slagen heeft Mega World? Het wordt moeilijk een stekje te veroveren tussen de concurrentie, klinkt het. 'Behalve Action zijn er andere concurrenten zoals de kleine keten Chronostock of grote spelers als Zeeman, Wibra, Lidl en Aldi. Zij pakken uit met een wisselend en goedkoop aanbod van niet-voeding', zegt winkelexpert Gino Van Ossel (Vlerick Business School). 'Ik zou mijn geld niet investeren in Mega World, maar ik snap dit initiatief wel. Het is dit of de 123 winkels sluiten.'

Als Mega World zijn zaakjes goed regelt, kan het de beste 'partijenhandelaar' worden. 'Action werd groot dankzij partijenhandel, maar is er intussen te groot voor. Er zijn al 1.500 winkels in heel Europa. Action onderhandelt niet langer met tussenhandelaars, maar rechtstreeks met de fabrikanten. Maar dan nog: het blijft een te duchten speler.'

'Slechte locaties'

Zijn hoge aantal winkels kan ook een troef zijn voor Mega World. 'De keten is nog onbekend, maar zal meteen in het hele land winkels hebben', zegt winkelexpert Els Breugelmans (KU Leuven). 'Die liggen op goede locaties, dicht bij waar mensen wonen, werken of passeren.'