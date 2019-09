Orchestra-Prémaman beschermd tegen schuldeisers

De groep, die nog steeds wordt gecontroleerd door oprichter Pierre Mestre, is actief in 40 landen en telt verspreid over 545 winkels en de centrale diensten 3.060 werknemers. In België is Orchestra-Prémaman een relatief grote speler, met 53 vestigingen. Dat is het gevolg van de overname van de ketens Prémaman, dat in 2012 zelf in de problemen zat, Baby 2000 en Home Market.