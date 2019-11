'Over vijf jaar willen we honderd Jumbo's in Vlaanderen hebben'

In de Limburgse gemeente Pelt begint woensdag het Belgische avontuur van de Nederlandse supermarktketen Jumbo. De topman van het familiebedrijf, Frits van Eerd, droomt hardop van honderd winkels in Vlaanderen. Maar ook Franstalig België staat op de radar.

Klokslag 9 uur openden CEO Frits van Eerd (52), zijn twee zussen en zijn ouders dinsdag de eerste Belgische Jumbo-supermarkt. ‘Al jaren hebben wij de wens om winkels te openen in België. Eindelijk gaat hij in vervulling’, zei Van Eerd toen hij de Belgische en de Nederlandse pers rondleidde in de supermarkt in de Limburgse gemeente Pelt. De Jumbo ligt er pal naast die van rivaal en landgenoot Albert Heijn, die zich sinds 2011 vanuit het niets op de kaart zette in België.

Eerste Jumbo-supermarkt in België | 'Binnen 5 jaar honderd winkels'

De Nederlandse familie Van Eerd zakt de komende weken nog enkele keren af naar ons land. ‘Op 10 november openen we een winkel in Rijkevorsel en in december in Lanaken. Volgend jaar staan er twaalf tot 15 nieuwe winkels op de planning. Het zou mooi zijn als we over vijf jaar honderd winkels hebben in Vlaanderen.’ Voor veertig panden zijn de contracten al getekend.

We worden benaderd door kleine en middelgrote spelers voor overnames, maar voorlopig ga ik daar niet op in. frits van eerd CEO van jumbo

De CEO kijkt zelfs al verder dan Vlaanderen. ‘Als het hier lukt, kijken we ook naar Franstalig België. Onze vrachtwagens rijden nu al van onze distributiecentra in Zuid-Nederland naar Friesland in het noorden. Als we de cirkel rondmaken, eindigen we ergens aan de Franse grens.’

Al wil Van Eerd niet te hard van stapel lopen. ‘Eerst maar eens zorgen dat het in Vlaanderen lukt. Terwijl we winkels openen, gaan we ons concept verbeteren. Want als we hier dertig winkels openen en die zijn geen succes, dan heeft het geen zin naar Wallonië te trekken. Daar zijn de klanten nóg anders dan in Vlaanderen.’

De topman sluit niet uit dat Jumbo in de komende jaren concurrenten overneemt op de Belgische markt. Zo werd de keten in tien jaar tijd het nummer twee van Nederland. ‘We worden benaderd door kleine en middelgrote partijen, maar voorlopig ga ik daar nog niet op in. Eerst ons Belgische concept op punt stellen.’

In een eerste stap zal Jumbo in België middelgrote supermarkten openen, met veel aandacht voor verse voeding en bereide maaltijden. ‘Nadien willen we ook stadswinkels, Jumbo City’s, openen. Er komen ook foodmarkten in België.’ Dat zijn grote supermarkten waarin Jumbo nog harder de nadruk legt op verse producten.

Een Belgische webwinkel is er voorlopig niet. Van Eerd: ‘We willen er een openen, maar voor een succesvolle webwinkel heb je eerst een aantal stenen winkels nodig.’

Andere producten

Naar België komen is allesbehalve makkelijk, vindt Van Eerd. ‘Zowel in België als in Nederland heten onze supermarkten Jumbo, maar het is telkens iets compleet anders. Voor onze Belgische winkels moesten we een nieuw IT-systeem nemen. De wetten zijn hier anders. De accijnzen voor alcohol zitten anders in elkaar, en ga zo maar door.’ Jumbo ontdekte ook dat een vergunning aanvragen in België veel langer duurt dan in Nederland.

Jumbo Supermarkten >Omzet (2018): 7,4 miljard euro. > Bedrijfswinst: 181 miljoen euro. > Nettowinst: 160 miljoen euro. > Werknemers: 43.661. >Actief met 675 Jumbo-supermarkten en 103 La Place-restaurants. >In handen van de familie Van Eerd

De Nederlanders rekruteerden Belgische medewerkers. Ze vinden onderdak in een Belgisch hoofdkantoor in Brasschaat en worden aangestuurd door Peter Isaac, die 25 jaar ervaring in de Belgische supermarktsector heeft. Hij was elf jaar inkoper bij Aldi België en ruim tien jaar operationeel directeur bij Lidl België.

‘Mijn team heeft onder meer onderzocht wat Belgische klanten anders willen dan Nederlandse. Zo hebben we 3.000 producten geselecteerd die alleen te koop zijn in onze Belgische winkels, die in totaal 20.000 artikelen verkopen. Het gaat om vlees en merken als Côte d’Or en Lotus’, zegt Isaac. ‘En ons broodassortiment is helemaal anders dan in Nederland, dat een andere broodcultuur heeft. Natuurlijk is er synergie met Nederland. Bijvoorbeeld qua logistiek. En ik heb ook geen grote financiële dienst.’

CEO Van Eerd kreeg dinsdag meer dan eens de vraag waarom hij in België niet de laagste prijs aanbiedt, zoals in Nederland. ‘Dan zouden twee spelers met dezelfde garantie komen’, verwijst hij naar de Belgische supermarktgroep Colruyt en haar laagsteprijsgarantie. ‘Dat is onmogelijk en kan alleen maar tot teleurstelling leiden bij de klanten. Wij bieden onze Belgische klanten een goede service én lage prijzen. Dat is uniek voor België. Nu zijn er spelers die alleen focussen op een lage prijs en wat minder op een groot assortiment en service, of omgekeerd.’