'Overheid communiceert schandalig laat over horeca'

'Aan de ingang vragen we onze klanten of ze geen ziekteverschijnselen hebben', zegt Wendy Swinnen van het restaurant Balls&Glory.

Nu ze eindelijk zeker weten dat hun zaak maandag weer open mag, proberen uitbaters in een recordtijd hun restaurants daarop voor te bereiden. 'We werken met de helft minder zitplaatsen. Winst maken wordt een uitdaging.'

'Zullen ze opdagen?' Wendy Swinnen van het gehaktballenrestaurant Balls&Glory is verre van de enige horeca-uitbater die zich afvraagt of er veel of weinig volk zal zijn als maandag de cafés en restaurants de deuren openen na bijna drie maanden coronasluiting.

'Als het hier weer de hele tijd vol zit, kunnen we eindelijk weer winstgevend werken', zegt Matthias Medaer, de verantwoordelijk van de Brusselse Bavet-pastarestaurants. 'Maar de eerste dagen worden waarschijnlijk moeilijk, want het wordt slecht weer. Ons terras kunnen we dan nog niet gebruiken, terwijl dat belangrijker is dan ooit.'

Binnen haalde Medaer de helft van de tafels weg. Uit noodzaak, want de overheid eist dat tafels 1,5 meter uit elkaar staan. 'De overtollige tafels staan al in ons magazijn.'

Ook Swinnen verwijdert tafels in het gehaktballenrestaurant Balls&Glory dat ze uitbaat in de schaduw van de Beurs in Brussel. 'We denken 30 procent van onze omzet te verliezen. Waarschijnlijk kunnen we wel ons terras vergroten. Ik ben aan het testen of we op de nieuwe oppervlakte al onze terrastafels kunnen houden op 1,5 meter afstand.'

De restaurateurs ontvangen hun klanten op een totaal andere manier. 'Ze melden zich aan de ingang, waar ze hun handen ontsmetten', zegt Swinnen. 'We vragen of ze geen ziektesymptomen hebben. Wie gereserveerd heeft, brengen we meteen naar de tafel. Aan de andere gasten vragen we contactgegevens.'

Even leek het dat alle restaurants en cafés daartoe verplicht werden. Maar die maatregel kwam er uiteindelijk niet. 'Wij doen het wel. Onze IT-systemen maken het op een gemakkelijke manier mogelijk en zo kunnen we mensen waarschuwen bij een virusuitbraak', zegt Swinnen.

Schermvullende weergave Balls&Glory wachtte niet op de definitieve beslissing van de overheid en zond zijn veiligheidsaffiches vrijdag al naar de drukker. ©Kristof Vadino

Aan tafel krijgen de klanten een blad met het menu. Ze duiden er hun keuze op aan. In de keuken verdwijnt het potentieel besmette menublad zo snel mogelijk in de papiermand. Andere ondernemers zijn van plan apps te gebruiken om gasten te laten bestellen. QR-code scannen, het menu zien, gerechten kiezen, betalen en klaar. Het spaart arbeid uit.

In Balls&Glory ontsmetten de personeelsleden doorlopend tafels en stoelen van gasten die vertrokken zijn. 'Een ontsmette tafel krijgt een post-it, zodat we ze aan nieuwe klanten kunnen toewijzen', zegt Swinnen. In alle restaurants krijgt het personeel taken die er vroeger niet waren. 'Doordat we minder klanten hebben, komt er tijd vrij voor de extra taken', zegt Medaer.

De inkomsten krijgen een stevige knauw, maar de ondernemers hopen hun broek niet te scheuren aan de heropening. 'Onze marge zal waarschijnlijk een beetje dalen, maar verlies denken we niet te maken', zegt Wim Ballieu, de oprichter en eigenaar van Balls&Glory. 'We hielden de kosten en de efficiëntie altijd al goed in de gaten. Onze teams zijn klein en goed op elkaar ingespeeld. Het helpt ook dat we nog altijd kunnen gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid. Dat de overheid de btw verlaagt, biedt extra ademruimte.'

Knopen doorhakken

De restaurateurs die we spraken, zijn niet van plan hun prijzen te verhogen. Al sluiten ze niet uit dat dat op termijn toch moet gebeuren.

Ze hopen dat thuisleveringen soelaas kunnen bieden, net als nieuwe producten. Daar waren ze ook in de voorbije weken mee bezig. Het nam niet alle zorgen weg, maar het hielp. Balls&Glory lanceerde barbecuepakketten om de omzet te stuwen. Bavet deed iets gelijkaardigs met pakketten waarmee klanten thuis pasta maakten.

Voor de restaurateurs waren het helse tijden, en het blijft zwaar. Yen Pham, die een houten constructie ineen timmert aan de ingang van zijn restaurant Yi Chan, blijft op zoek naar informatie. 'Ook na de langverwachte veiligheidsraad blijven we met veel vragen zitten. Mijn Vlaamse collega's zeggen dat we vrijdag meer informatie krijgen van de regering. Maar wij, Brusselse ondernemers, weten van niks. Gaan we financiële steun krijgen van de overheid? Dat moet ik toch weten voor ik weer kan openen? Net als veel collega's open ik maandag nog niet. We wachten nog een week.'