Overleg bij Bpost faalt

'Er vond een serene ontmoeting plaats met de directie', zegt Jean_Pierre Nyns van het ACOD. 'Er is echter niets concreets uit voortgevloeid.' 'Er is nog veel werk aan de winkel', zegt ook Annick Boon van het ACV. 'We hebben de belangrijkste pijnpunten besproken - gebrek aan personeel, te hoge werkdruk, slechts werkomstandigheden - en de directie heeft naar ons geluisterd, maar echte oplossingen werden niet aangereikt. Het is wel de eerste keer dat we de indruk krijgen dat onze problemen niet geminimaliseerd worden.'