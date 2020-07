Overlevingskansen FNG slinken zienderogen

Nu de banken geen extra geld in FNG pompen, moet het moederbedrijf van Brantano en CKS op zoek naar nieuwe manieren om te overleven. FNG hoopt op een snelle doorbraak.

Het Belgische modebedrijf FNG heeft op korte termijn minstens 70 miljoen euro nodig om te overleven. Dat zei topman Paul Lembrechts woensdag tegen de vakbonden. De kans dat FNG dat bedrag effectief kan verzamelen, slinkt aanzienlijk nu de banken de geldkraan naar het bedrijf dichtdraaien.

De banken leenden FNG de voorbije jaren 260 miljoen euro en willen geen nieuwe investeringen meer doen. Alleen als FNG andere financiers kan overtuigen te investeren zijn de banken volgens het modebedrijf ‘bereid zich constructief op te stellen’.

70 miljoen Op een vergadering met de vakbonden zei CEO Paul Lembrechts dat FNG op korte termijn minstens 70 miljoen euro nodig heeft.

De directie en de bestuurders zitten in een race tegen de tijd. De kans dat FNG ten onder gaat wordt steeds groter, nu een reddingsplan uitblijft. Tegen de vakbonden zei Lembrechts dat de toestand van FNG ‘zeer precair’ is.

FNG heeft dringend vers geld nodig, want het zit in zware moeilijkheden. Sinds vorig jaar maakt het bedrijf verlies. Er was een monsterverlies van bijna 300 miljoen euro en een schuldenberg van 734 miljoen, een gevolg van de overnames die het de afgelopen jaren deed. Ook 2020 belooft een rampjaar te worden, want de winkels waren twee maanden dicht door het coronavirus.

Vier pistes

Nu de banken verstek geven, probeert FNG een doorbraak te forceren door vier pistes te bewandelen. Een eerste mogelijkheid is de instap van een fonds. Daarnaast bekijkt het bedrijf of het converteerbare obligaties kan uitgeven. Er diende zich ook een koper aan voor oude spullen uit de magazijnen van het bedrijf. Een laatste piste is de verkoop van bedrijfsonderdelen. Daarvoor komen modemerken of winkels uit België en Nederland in aanmerking.

Het lijkt erop dat het snel duidelijk wordt of FNG een doorstart kan maken of failliet gaat. Sven De Scheemaeker Vakbond ACV Puls

Meer toelichting gaf het bedrijf niet. ‘Maar deze voorstellen zijn zeer concreet’, zegt een woordvoerder. Volgens de vakbonden hoopt Lembrechts op een doorbraak in de komende dagen.

FNG heeft geld nodig om schulden af te betalen. Op 31 juli moet het in principe een lening van 20 miljoen euro aflossen. FNG probeert daarvoor van de banken alsnog uitstel van betaling te krijgen.

Het bedrijf heeft ook dringend geld nodig om een najaarscollectie te kopen. Veel leveranciers zijn wantrouwig om te leveren. De meesten slagen er door het hoge risico op een wanbetaling niet in de kleding die ze aan FNG verkopen te laten verzekeren. Daarom eisen leveranciers dat FNG voorschotten betaalt.

Banken leenden FNG 260 miljoen Als FNG over de kop gaat, dreigen de banken 260 miljoen euro te verliezen. Dat geld leenden ze FNG de afgelopen jaren. Het bedrijf betaalde er zijn overnames mee. FNG nam Brantano over, de Nederlandse keten Miss Etam en het Scandinavische Ellos.

Bij BNP Paribas Fortis staat FNG voor zo’n 75 miljoen euro in het krijt. ING leende 65 miljoen euro. ABN AMRO en Belfius pompten elk 50 miljoen euro in FNG.

Met enkele maatregelen slaagde het bedrijf er in de afgelopen weken al in om cash in kas te houden. Extra ademruimte kreeg FNG al van zijn obligatiehouders, die de modegroep 75 miljoen euro leenden. Het noodlijdende bedrijf moet die obligatiehouders tot eind dit jaar geen rente of hoofdsom uitbetalen. Volgens onze informatie spaart FNG daarmee 4,4 miljoen euro rentebetalingen uit. Daarnaast sluit FNG 47 verlieslatende Belgische winkels, waardoor 287 jobs verdwijnen.