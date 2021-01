'Overname Carrefour is groot probleem voor Frankrijk'...

De Franse regering ziet een overname van de retailgroep Carrefour niet zitten. In Frankrijk is de politiek nooit ver weg als grote economische belangen of veel jobs op het spel staan.

'Dat Carrefour door een buitenlands bedrijf zou gekocht worden, is een groot probleem voor ons.' Zo reageerde de Franse minister van Economie Bruno Le Maire op het nieuws dat de Canadese winkeluitbater Couche-Tard een bod van 16,4 miljard euro voorbereidt op Carrefour. Hij gebruikt de voedselsoevereiniteit als argument voor zijn tegenstand. 'Voedselzekerheid behoort tot de kernopdrachten van ontwikkelde landen.'

De reactie is niet onverwacht. De coronacrisis toonde aan hoe essentieel de voedselbevoorrading is en de Franse overheid heeft een traditie van zich te mengen in grote bedrijfsdossiers. Denk aan de politieke tegenstand toen het Amerikaanse PepsiCo overwoog het zuivelbedrijf Danone over te nemen. Fabienne Caron, een analiste van Kepler, meent dat het door de uitspraken van Le Maire 'game over' is voor de Canadese deal.

'Frankrijk wordt zeer centraal geleid en moeit zich met alle dossiers waarin het om veel tewerkstelling gaat', zegt de Vlaamse ondernemer Guido Dumarey, die een Franse versnellingsbakkenfabriek met 1.000 werknemers overnam toen de Amerikaanse eigenaar die dreigde te sluiten. President Emmanuel Macron bezocht de fabriek toen hij nog minister van Economie was.

Volgens Dumarey sta je vanaf een bepaalde omvang in Frankrijk op de radar. ‘Bij een gerucht neemt de prefectuur contact op en voor grotere zaken schiet Bercy (het ministerie van Economie en Financiën, red.) in actie. Dat is normaal, dat is Frankrijk. Naast de tewerkstelling zijn voldoende continuïteit, investeringen en een correct sociaal klimaat de bekommernissen.’ Carrefour telt 100.000 banen in Frankrijk.

De chauvinistische houding van Franse bedrijven is door Renault Vilvoorde hier al langer bekend. Een Franse PDG weet dat de politieke schoonmoeder meekijkt. Ook in het recente verleden werden Franse autobouwers op de vingers getikt als ze te weinig jobs in eigen land hielden. Maar als het gaat om het verdedigen van de tricole belangen en het vormen van nationale kampioenen, zoals Air France-KLM, vinden de Franse captains of industry en de Franse politiek elkaar snel.

Toen het Zwitserse farmabedrijf Novartis het Frans-Duitse Aventis wou overnemen, werd een Franse farmakampioen gevormd door Sanofi Aventis te laten overnemen. Suez-Electrabel werd bedreigd door het Italiaanse Enel? De overheid stimuleerde de Frans-Franse fusie van Suez met Gaz de France (Engie). De ongewenste overname van het staalbedrijf Arcelor door Mittal is een van de weinige grote dossiers waarin Parijs zijn slag niet kon thuishalen. 'Ook bij Renault heeft de overheid haar macht te veel laten gelden door het dubbel stemrecht door te drukken', merkt Dumarey op. Sindsdien sputtert de alliantie van Renault en Nissan.

'Bij grote werkgevers met veel eigen en indirecte tewerkstelling zal de overheid een verkoop of sluiting proberen tegen te gaan of helpen dat het bedrijf gecontroleerd in de juiste handen komt', zegt Dumarey. Hij vindt dat er in België te weinig politieke aandacht is voor de tewerkstelling. 'Die is toch cruciaal voor de welvaart? Als een fabriek sluit, worden hier de schouders opgehaald.'

Hij verwijst ook naar Blokker, waar de omstreden overnemer Mega World snel zelf ook failliet ging. 'Wat daar gebeurde, is schandalig en had nooit mogen gebeuren. In Frankrijk had die overname nooit kunnen doorgaan. Hier zaten de verantwoordelijken te slapen.'