Overnamekoorts stuwt Makro-moeder Metro omhoog

De Duitse groothandelketen Metro kent een heuse opstoot op de Duitse beurs. De aandelen staan 11 procent in de plus. Beleggers reageren op een eventueel overnamescenario.

De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky en de Slovaakse investeerder Patrik Tkac bouwen een aanzienlijk belang op in Metro . Het duo maakte vrijdag bekend dat ze een belang van 7,3 procent overnemen van het investeringsbedrijf Franz Haniel. Daarnaast onderhandelen ze met Ceconomy over hun aandeel van 10 procent in de keten.

'Als de investeerders het belang van Ceconomy kopen, moeten ze een overnamebod lanceren,' schrijft Fabienne Caron, analiste bij Kepler Cheuvreux. 'We zien deze veranderingen in de aandeelhouderstructuur graag gebeuren.' Een publiek overnamebod is verplicht volgens de Duitse wet als hun belang meer dan 30 procent bedraagt.

Kretinsky gaf aan het volledige belang van 22,5 procent van Haniel over te nemen als de vooruitzichten van Metro verbeteren. Haniel maakt een einde aan hun investering van 50 jaar in Metro nadat ze de voorbije jaren een half miljard verloren aan de belegging.

Short squeeze

De positieve koersreactie wordt versterkt door shortsellers die hun positie sluiten. Het aandeel is een van de meest geshorte aandelen op de Duitse beurs. Metro kreeg dit jaar zware klappen door haar blootstelling aan Rusland. De Russische activiteiten raakten in het slop door internationale sancties. Sinds begin dit jaar verloor Metro 40 procent van haar waarde.

Ook het aandeel van Ceconomy stijgt door het nieuws. Ceconomy is de consumentenelektronicatak van Metro (hier bekend van Media Markt) die vorig jaar werd afgesplitst in een poging om beide bedrijven flexibeler en meer gefocust te maken.