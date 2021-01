'Overnemer E5 Mode donderdag bekend'

ZEB, de textielfamilie De Sutter, de Nederlandse ondernemer Lex Hes en een Deense groep zouden geïnteresseerd zijn in de kledingwinkelketen E5 Mode. De vakbonden verwachten dat donderdag een overwinnaar uit de bus komt.

Het overnamedossier van de noodlijdende Belgische kledingwinkelketen E5 Mode komt op stoom. 'Woensdag moesten de kandidaten een finaal bod indienen bij de gerechtelijke mandatarissen', zegt Sven De Scheemaker van de vakbond ACV Puls. 'Donderdag vergaderen we met hen en dan zullen de mandatarissen zeggen wie hun voorkeur heeft. We verwachten dus dat donderdag duidelijk zal zijn wie E5 Mode overneemt.'

Volgens de krant De Standaard en De Scheemaeker zijn er vier kandidaten: de kledingketen ZEB (onderdeel van Colruyt Group), de Nederlandse ondernemer Lex Hes, een onbekende Deense kandidaat en de textielondernemersfamilie De Sutter. Die zou de steun krijgen van het investeringsfonds PMV van de Vlaamse overheid.

De familie De Sutter zou een volledige doorstart willen maken met het bedrijf. De andere partijen zouden maar geïnteresseerd zijn in kleine onderdelen.

De curatoren waren niet bereikbaar voor commentaar. Ze bevestigen wel dat donderdag een vergadering met de vakbonden plaatsvindt.

Dieter Penninckx

E5 Mode heeft 55 winkels en 480 personeelsleden. Sinds november is het bedrijf beschermd tegen zijn schuldeisers. Drie gerechtelijke mandatarissen zoeken een overnemer. Huidig eigenaar Frédéric Helderweirt heeft niet de middelen om voort te gaan.

Helderweirt kondigde in december 2019 aan dat hij E5 Mode overnam van de oprichtersfamilie Kaesteker, die de keten 40 jaar in handen had.

Helderweirt is een vriend en studiegenoot van gewezen FNG-topman Dieter Penninckx. Hij werkte bij Swift, Cisco en Gartner. Tussen 2010 en 2017 was hij samen met zijn vrouw eigenaar van de vijf babywinkels van Boobs 'n Burbs. Die waren verlieslatend en sloten de deuren.

In 2016 ging hij aan de slag bij FNG, het bedrijf van Penninckx. De Belgische en Nederlandse tak van FNG gingen dit jaar failliet. Het gerecht onderzoekt of dat gebeurde in frauduleuze omstandigheden.

Het faillissement van FNG had grote gevolgen voor E5 Mode, want Helderweirt wou de kleding voor zijn winkels inkopen bij zijn oude werkgever, om zo kosten te besparen en E5 Mode weer winstgevend te maken.

Schulden

Dat dat niet voor meteen is, bleek toen de Belgische winkels in maart dicht moesten door de uitbraak van het coronavirus. In april vroeg Helderweirt voor het eerst bescherming tegen schuldeisers. Hij zei dat hij op zoek ging naar een nieuwe investeerder, die het bedrijf helemaal zou kunnen overnemen. Hij vond geen overnemer en redde het bedrijf in de zomer tijdelijk met een schuldherschikking.