Claudia Sträter is een keten van FNG Nederland. Ze is ook actief in België.

Na FNG België is er nu ook een overnemer voor FNG Nederland. Het gaat om de bekritiseerde ondernemer Martijn Rozenboom.

De Nederlandse zakenman Martijn Rozenboom neemt FNG Nederland over. Hij wordt zo de eigenaar van de mode- en winkelmerken Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss. Een aantal van die ketens hebben ook winkels in België. Het is niet duidelijk of die openblijven.

Ook over hoe het bedrijf in Nederland voortgaat, is er nog geen duidelijkheid. 'De komende weken worden de strategische plannen verder aangescherpt. Er worden keuzes gemaakt over de winkelportfolio en de organisatie op het hoofdkantoor.' Wel is duidelijk dat Rozenboom FNG Nederland omdoopt tot NXT Fashion.

Schulden

Het is niet duidelijk hoeveel Rozenboom betaalt voor FNG Nederland. Dat was een onderdeel van de Belgische modegroep FNG, die begin augustus failliet ging. FNG had 743 miljoen euro schulden, onder andere bij de banken ABN AMRO, BNP Paribas Fortis, ING en Belfius.

Rozenboom heeft veel critici, onder andere omdat eerdere overnames met een sisser afliepen. Zo mislukte zijn doorstart van de kledingketen McGregor. Volgens De Standaard stelde de Nederlandse schuldeiser ABN AMRO in juli nog zijn veto tegen een overname door Rozenboom.

Met de overname van FNG Nederland zetten de curatoren een nieuwe stap in de opruimactie na het faillissement van FNG. Ketens als Brantano, CKS en Fred & Ginger zijn al verkocht. Voor 90 Belgische winkels is er nog geen overnemer.

Penninckx

Het lijkt erop dat de rol van FNG-oprichter Dieter Penninckx is uitgespeeld. 'Hij is niet betrokken bij de overname van FNG Nederland', zegt Patrick van der Borden, commercieel directeur van FNG Nederland.