Overval vertraagt levering pakjes Bol.com

Een woordvoerster van Bol.com zegt dat alle consumenten die een pakket verwachten op de hoogte zijn gesteld en dat de onderneming bezig is de achterstand in te halen. Ze kan niet exact aangeven hoelang het duurt tot de achterstand van te bezorgen pakketten is weggewerkt omdat het onderzoek van de politie nog loopt. Bol.com heeft consumenten en bedrijven die op een bestelling wachten gemaild en uitgelegd wat de oorzaak van de vertraging is.