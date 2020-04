Parfums kopen mag, ze testen niet

De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt met maatregelen om niet-voedingswinkels vanaf 11 mei weer te openen. De helft van de pashokjes blijven dicht, parfums testen kan niet.

Na moeizame onderhandelingen is er dan toch een plan goedgekeurd om shoppen vanaf 11 mei weer mogelijk te maken. De drie vakbonden en de werkgeversorganisaties Comeos, UCM en Unizo hebben hun fiat gegeven over een reeks maatregelen die moeten garanderen dat kledingwinkels, elektrozaken, boekhandels en meubelwinkels vanaf 11 mei veilig open kunnen. Sommige maatregelen worden al toegepast in de voedingswinkels, zoals de plexischermen en de beschermingsmaterialen, maar er zijn ook specifieke regels.

Zo blijft de helft van de pashokjes in de kledingwinkels gesloten, zegt Kristel Van Damme van vakbond ACV Puls. 'De hokjes moeten na elk gebruik gedesinfecteerd worden. Als dat niet mogelijk is, moeten ze dichtblijven.' Het is volgens Van Damme niet ondenkbaar dat klanten in sommige winkels niet kunnen passen. Er is ook afgesproken dat gepaste kledij niet meteen weer in de winkel wordt gehangen.

Als pashokjes niet gedesinfecteerd kunnen worden, moeten ze allemaal dichtblijven. Kristel Van Damme Vertegenwoordiger ACV Puls

De beautywinkels mogen geen staaltjes ter beschikking stellen en ook parfums kunnen niet worden getest. Als de gangen te klein zijn, moet eenrichtingsverkeer toegepast worden. Speelhoekjes voor kinderen, zoals in de meubelketen Ikea, mogen niet gebruikt worden.

Moeizame onderhandelingen

Zowel in de klanten-, als de personeelsruimtes moet 1,5 meter afstand gerespecteerd worden. Klanten mogen maximaal een halfuur in de winkel zijn en op 10 vierkante meter winkelruimte is maximaal één klant toegelaten. Klanten moeten ook handgel of handschoenen ter beschikking krijgen.