Pas volgende week beslissing over gerechtelijk akkoord Mega World

De ondernemingsrechtbank van Mechelen hakt pas volgende week maandag de knoop door over de vraag of de noodlijdende winkelketen Mega World bescherming tegen haar schuldeisers krijgt.

Mega World, de opvolger van de Belgische tak van de winkelketen Blokker, vroeg twee weken gereden de WCO-procedure aan die het bedrijf bescherming moet bieden tegen zijn schuldeisers. De ondernemingsrechtbank van Mechelen ging daar maandag de knoop over doorhakken, maar blijkbaar moet nog een week worden gewacht op een beslissing.

Topman Rudy Claes had vrijdag een herstelplan voorgesteld dat focust op kostencontrole. Winkelsluitingen of ontslagen zijn niet aan de orde, zei hij toen. Mega World, dat pas in februari in handen kwam van de Nederlandse zakenman Dirk Bron, telt 123 winkels en 670 werknemers.

Maar de bonden en de schuldeisers vinden de plannen die Claes en Bron hebben opgesteld bijzonder vaag. Onder meer het beursgenoteerde Retail Estates , dat tien Mega World-winkelpanden in portefeuille heeft, verzet zich er daarom tegen dat de groep bescherming tegen zijn schuldeisers zou krijgen.

'Ik vrees dat het plan dat nu wordt voorgelegd weinig kan oplossen', zegt Jan De Nys, de topman van Retail Estates. 'Een gerechtelijk akkoord is net bedoeld om de rust in een bedrijf terug te brengen, en aan die voorwaarde wordt niet voldaan. Wij vinden het om bedrijfseconomische en juridische redenen niet verantwoord hiermee in te stemmen.'