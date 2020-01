Pendelaars brengen webwinkelpakjes terug naar JBC

Pendelaars

Zalando

Acht procent van JBC's 240 miljoen euro omzet komt van de verkoop via internet. Minder dan twintig procent van de pakjes komt terug. Daarmee is het retourvraagstuk bij JBC minder groot dan bij sommige concurrenten. Het Duitse Zalando krijgt de helft van zijn pakjes teruggestuurd.

Maakt JBC dan het grote verschil met zijn initiatief? 'We proberen ons steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld', zegt Bart Claes. 'Alle beetjes helpen. Om dezelfde reden sturen we geen gratis pakjes als mensen voor minder dan 50 euro kleding kopen in onze webwinkel. Ze kunnen pakjes wel altijd ophalen in onze winkels.