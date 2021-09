Perfecte storm duwt Colruyt kopje onder...

De tegenvallers stapelen zich op voor de Halse retailer Colruyt. Gelukkig blijft het financieel een erg sterk bedrijf, sussen analisten.

‘Jaarlijkse Algemene Miserie’, zo luidde de titel donderdag van een analistennota van het beurshuis Jefferies over Colruyt . Het was een verwijzing naar de jaarvergadering van woensdag, waar topman Jef Colruyt zich somber had uitgelaten over de winstvooruitzichten van het bedrijf. Na één kwartaal in het lopende boekjaar (dat begon in juli) sprak hij al over een jaarwinst die ‘beduidend’ lager zal liggen dan in het vorige boekjaar.

Wat is er aan de hand? Er speelt niet één factor, maar een cocktail van elkaar versterkende tegenvallers en discutabele beleidskeuzes, zeggen analisten.

Er was het effect van de coronapandemie, die Colruyt relatief benadeelde. Consumenten winkelden dichter bij huis in buurtsupermarkten, waarvan Colruyt er minder heeft dan andere retailers. Fernand de Boer van Degroof Petercam wijst nog op een bijkomend effect. ‘Colruyt verkoopt ook veel aan foodservicebedrijven zoals café’s en restaurants, die in de pandemie moesten sluiten of veel minder omzet draaiden. We weten niet over hoeveel procent van de omzet dat gaat, maar volgens bronnen in de sector is het aanzienlijk.’

Thuiswerk

De coronacrisis kan evenwel niet alle miserie verklaren. ‘Ik vind het verrassend dat ze niet meer hebben geprofiteerd van het toegenomen thuiswerk, waardoor mensen meer boodschappen hebben gedaan in plaats van buitenshuis te eten’, zegt de retailanalist Hans D’Haese van ING. Bovendien kan je corona nog moeilijk als verklaring inroepen voor de slechte vooruitzichten in de komende maanden, aangezien de crisis nu grotendeels achter de rug is.

De toegenomen concurrentie en het ‘smijten met promoties’ is een andere factor die Colruyt als oorzaak noemt. Klopt die claim? De algemene ‘promotiedruk’ zit al een tijdje weer op het niveau van 2019, na een stevige dip aan het begin van de coronacrisis (zie grafiek).

‘In het algemeen zijn de supermarktprijzen sinds 2020 stabiel gebleven, maar we zien wel steeds duidelijker dat bepaalde supermarkten op bepaalde productgroepen inzetten’, zegt Alexander De Lancker van Daltix, een bedrijf dat data over prijzen en promoties verzamelt en analyseert (en waarvan Colruyt overigens meerderheidsaandeelhouder is).

Laagste prijzen

Colruyt wordt zo het slachtoffer van zijn ‘laagsteprijsgarantie’, het principe dat de promoties van andere supermarkten in de regio systematisch gekopieerd worden. Hoe meer de anderen stunten, hoe dieper Colruyt in zijn eigen winstmarge moet snijden.

Het effect wordt nog versterkt door de recente beslissing van Colruyt om de promoties van Albert Heijn in al zijn Vlaamse winkels over te nemen, en niet alleen in bepaalde vestigingen. Maar ook de expansie van de Nederlandse prijzenbreker Jumbo, die in een jaar tijd is verdubbeld naar 11 winkels, begint te wegen.

Dat de concurrentie in supermarktland heviger woedt dan ooit, blijkt ook uit het toegenomen reclamevolume. ‘Sinds het voorjaar zien we een duidelijk groei in de boodschappen van voedingsretailers’, zegt commercieel directeur Rudi Janssens van de VAR, de reclameregie achter de VRT-radiozenders. ‘In die sector zijn er ook enkele spelers bijgekomen, zoals Albert Heijn, maar ook Aldi.’ De Duitse discounter maakte vroeger nooit reclame, maar is nu een vaste waarde geworden in de commerciële blokken.

Brood en koffie

Ook voor de coronacrisis was er al sprake van hevige concurrentie, maar er is wel een belangrijk verschil: ook aan de kostenkant neemt de prijzendruk vandaag fors toe. Colruyt voelt dat meer aan den lijve omdat het een verticaal geïntegreerd bedrijf is, zeggen de beursanalisten D’Haese en de Boer. ‘Producten als vers brood en koffie maken ze zelf, waardoor ze meteen de impact van hogere prijzen voelen. Andere ketens besteden dat uit en gaan de prijsverhoging pas voelen wanneer ze de contracten met hun leveranciers moeten heronderhandelen.’

Spelers als Jumbo en Albert Heijn slagen er blijkbaar toch in mensen te charmeren met een sterke prijsperceptie. Die perceptie zaagt aan de poten van Colruyt. Hans D'Haese Analist ING

Beide analisten beklemtonen dat Colruyt een financieel gezond bedrijf blijft dat best wel wat druk aankan. Maar er zijn wel een paar knipperlichten, zoals de daling van het marktaandeel van 32,1 naar 31,3 procent. ‘Spelers als Jumbo en Albert Heijn slagen er blijkbaar toch in mensen te charmeren met een sterke prijsperceptie. Die perceptie zaagt aan de poten van Colruyt en moeten het proberen te keren’, zegt D’Haese.