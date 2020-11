'Personeel supermarkten boos over uitblijven coronasteun'

Het personeel van twee Colruyt-supermarkten staakte maandag. De directie wil hen voorlopig geen bonus en extra rust geven nu de druk toeneemt door het opspelende coronavirus. Ook bij andere ketens stijgt de spanning.

Klanten die boos reageren wanneer hun gevraagd wordt zonder partner te winkelen, een winkelaar die aanvallend reageert wanneer hem verzocht wordt ook zijn neus te bedekken... Het personeel van de supermarkten voelt de druk opnieuw stijgen nu België voor de tweede keer in lockdown gaat. Anders dan tijdens de eerste golf komen de directies niet over de brug met compensaties, zoals een bonus of extra pauze.

Al weken vragen we de supermarkten om maatregelen. Kristel Vandamme Vakbond ACV Puls

Dat leidde maandag tot een staking in twee Colruyt-winkels. 'En dat waren er meer geweest als ik het personeel in enkele andere winkels niet had kunnen sussen', zegt Frank Convents van de vakbond ACV Puls. Volgens hem vraagt het personeel al weken om compensatiemaatregelen. 'Tevergeefs, en daarom maant het ons nu aan tot meer actie.'

Bekomen

Niet alleen bij Colruyt maar bij alle ketens stijgt de spanning tussen directie en personeel, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. 'Al weken vragen we de supermarkten om maatregelen. Die gaven ze ook tijdens de eerste lockdown.' Bij Colruyt kreeg een voltijds medewerker netto een bonus van zo'n 500 euro en enkele dagen vrijaf om te bekomen van het extra werk.

De vakbonden onderhandelden tevergeefs met de supermarkten, verenigd in hun sectorfederatie Comeos. Er is nog een verzoeningsvergadering, maar de kans is reëel dat er geen sectorakkoord komt en de vakbonden met de individuele ketens zullen onderhandelen. Colruyt laat weten de stakingsactie te betreuren, omdat de onderhandelingen nog lopen.