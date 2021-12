Philip Morris veroordeeld voor illegale reclame over heel België

's Werelds grootste tabaksfabrikant Philip Morris is in ons land strafrechtelijk veroordeeld voor het systematisch overtreden van het verbod op tabaksreclame. Dat vernam De Tijd. De uitspraak is definitief en gaat over inbreuken over heel België, onder andere via illegale sponsordeals die Philip Morris sloot met winkels.

Het openbaar ministerie vervolgde Philip Morris Benelux voor de strafrechter omdat tal van controles aan het licht brachten dat de fabrikant van de sigarettenmerken Marlboro en L&M op allerlei manieren het wettelijk verbod overtreedt op tabaksreclame- en sponsoring. De inspecteurs van Volksgezondheid verzamelden bewijzen van inbreuken in tientallen etablissementen over het hele land. Dat gaat van een tabakswinkel in het West-Vlaamse Adinkerke, een distributeur in het Antwerpse Wijnegem, een krantenwinkel in het Limburgse Bree, tankstations in Anderlecht en Vorst, een supermarkt in het Luikse Hoei tot een kruidenierszaak in het Henegouwse Châtelineau.

De essentie De inspecteurs van Volksgezondheid verzamelden in tientallen winkels over heel België bewijzen dat Philip Morris het verbod op tabaksreclame overtrad.

Het openbaar ministerie van Antwerpen besloot de tabaksreus te vervolgen voor illegale reclame- en sponsorpraktijken.

Philip Morris is definitief veroordeeld voor de feiten in ons land, nu het Hof van Cassatie zijn beroep heeft verworpen.

In 2009 kon Philip Morris een veroordeling in ons land ontlopen door een schikking te betalen aan het parket.

De strafzaak raakte nooit eerder bekend. Philip Morris Benelux, dat zijn hoofdzetel in Antwerpen heeft, trok naar het Hof van Cassatie om een veroordeling te voorkomen. Maar na veroordelingen in eerste aanleg en in beroep heeft Philip Morris bot gevangen bij Cassatie, waardoor de veroordeling definitief is.

Een van de wanpraktijken waarvoor de tabaksreus is veroordeeld, zijn commerciële afspraken die hij zeker tot eind 2017 maakte met winkels in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De handelaars kregen geld en andere voordelen als ze de tabakswaren van Philip Morris meer zichtbaarheid gaven door ze op een ‘zeer doordachte en uitgekiende manier uit te stallen’. Hoe meer ze verkochten, hoe meer beloningen ze kregen. Die vertrouwelijke deals waren volgens de rechter illegale sponsoring.

Maxi en Mega

Philip Morris gebruikte ook zelf reclametechnieken die de wet overtreden. De tabaksreus plaatste opvallende prijsaanduidingen of slogans op affiches en op vloerstickers. Hij liet een apart rek plaatsen langs de toonbank met alleen zijn merken erin. Ledverlichting moest zijn merken in de kijker zetten. Ook is reclame gemaakt in een winkel die geen tabaks- of krantenwinkel was en waar geen enkele uitzondering op het reclameverbod is toegelaten.

Ook termen als ‘Maxi’ en ‘Mega’ op de verpakkingen vormden illegale reclame. Philip Morris bleef in ons land ook illegaal verpakkingen gebruiken die sinds mei 2016 verboden zijn, omdat ze verwijzen naar een smaak of een geur. Nog na mei 2017 zijn sigaretten verdeeld met opschriften als ‘menthol’ of ‘white menthol’.

Telkens opnieuw zoekt Philip Morris manieren om het reclameverbod te omzeilen, uit winstbejag en voor zijn eigenbelang. Antwerpse hof van beroep

Het besluit van het Antwerpse hof van beroep was hard. ‘Telkens opnieuw zoekt Philip Morris andere manieren om het reclameverbod op tabaksproducten te omzeilen, waarbij het om redenen van winstbejag zijn eigenbelang laat primeren op het maatschappelijk belang.’

In 2009 kon Philip Morris een veroordeling voor illegale reclamepraktijken ontlopen door een minnelijke schikking te betalen aan het parket. Nu is het bedrijf wel correctioneel veroordeeld. De boete van 600.000 euro is voor de gigant een peulschil, maar de veroordeling belet het bedrijf nog langer zulke reclamepraktijken te gebruiken in ons land. Ook de andere tabaksfabrikanten en winkels die hun tabakswaren verkopen, weten nu wat niet door de beugel kan.