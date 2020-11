Piepjong Antwerps bedrijf slijpt opnieuw megasteen voor Louis Vuitton

Voor de tweede keer in tien maanden gaat het Antwerpse diamantbedrijf HB Antwerp een unieke steen bewerken in opdracht van de Franse luxegroep Louis Vuitton. 'Onze technologie kan de remedie zijn voor een doodzieke sector', maakt HB Antwerp zich sterk.

Louis Vuitton onthulde in januari al dat het de Sewelo had aangekocht, de op een na grootste ruwe diamant ter wereld met een gewicht van 350 gram en 1.758 karaat. Dat is de grootte van een tennisbal.

Nu pakt de luxegigant uit met een tweede reuzendiamant: de Sethunya, een uitzonderlijk witte en heldere ruwe diamant van 549 karaat. Net als de Sewelo werd ook deze klepper in een mijn in Botswana gedolven door de Canadese diamantproducent Lucara.

De Parijse luxeaankoop doet ook stof opwaaien in Antwerpen. Om de Sewelo en Sethunya om te turnen in exclusieve juwelen doet Louis Vuitton een beroep op het Antwerpse diamantbedrijf HB Antwerp. Opmerkelijk, want HB Antwerp ging pas begin dit jaar officieel van start.

Start-up in stenen

Bovendien schudden HB Antwerp, Lucara en Louis Vuitton de Antwerpse diamantindustrie grondig door elkaar met deze deal. Het is de allereerste keer dat een mijnbouwbedrijf, een diamantverwerker en een retailer vanaf dag één de handen in elkaar slaan.

Normaal werken al die spelers voor eigen rekening, legt CEO Oded Mansori uit. De entrepreneur, die HB samen met drie andere partners oprichtte, heeft meer dan twintig jaar ervaring in de Antwerpse diamantsector. Zo is Mansori de man achter Rare Diamond House, een specialist in grotere heldere stenen met startprijzen vanaf 1 miljoen euro. HB Antwerp heeft ook een partnership met HS Technology. Die ontwikkelaar van snij- en scanapparatuur voor diamanten is in handen van de Antwerpse familie Seber en nam vorig jaar nog het WTOCD over, het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoekscentrum voor Diamant.

Schermvullende weergave Louis Vuitton pakte woensdagavond met de Sethunya, een reuzendiamant uit Botswana die door HB Antwerp zal worden bewerkt. ©HB Antwerp

Mansori zegt dat hij met HB Antwerp is begonnen vanuit de vaststelling dat de klassieke diamantbusiness allesbehalve efficiënt werkt. ‘Al jaren probeert elke schakel in de waardeketen zijn winst te maximaliseren, hoofdzakelijk door informatie achter te houden voor de anderen', klinkt het. ‘Daardoor slaagde heel die waardeketen, van producenten over diamanthandelaars tot juweliers, er niet in de waarde van ons product te vergroten. Integendeel, het wantrouwen dat daaruit is ontstaan weegt op de prijzen, bijvoorbeeld als je diamanten doorverkoopt.’

Al jaren probeert elke schakel in de waardeketen zijn winst te maximaliseren, hoofdzakelijk door informatie achter te houden voor de anderen. Oded Mansori CEO HB Antwerp

HB Antwerp zegt het hele productieproces minder complex en meer transparant te kunnen maken. Dankzij akkoorden met de regering van Botswana en het mijnbouwbedrijf Lucara komen ruwe diamanten rechtstreeks naar Antwerpen. HB Antwerp bewerkt die en de afgewerkte producten worden door Louis Vuitton of andere retailers in juwelen verwerkt.

Niet alleen worden overbodige tussenpersonen zo buitenspel gezet, het laat ook toe veel klantgerichter te werken, zegt communicatiemanager Margaux Donckier. ‘Tot dusver pushte iedereen zo veel mogelijk stenen van hetzelfde type. Maar daardoor riskeren handelaars met stocks opgescheept te zitten die ze niet verkocht krijgen.'

Earpods met diamanten

HB Antwerp omzeilt dat door de ruwe diamanten eerst voor te leggen aan de consument, die zelf mee bepaalt hoe die moeten worden geslepen. Het bedrijf ontwikkelde technologieën waarmee vooraf kan worden gescreend wat voor type juwelen uit een ruwe diamant kan worden gepuurd. Denk aan een CT-scanner, maar dan voor ruwe diamant.

‘Op die manier maken we consumenten bewust van de mogelijkheden die een steen biedt. Het hoeft niet altijd om grote juwelen gaan. Kleinere stukken die na het snijden overblijven, krijgen nu vaak industriële toepassingen. Wij kunnen die ook op andere manieren commercialiseren’, zeggen medeoprichters Shai de Toledo, Boaz Lev en Rafael Papismedov. ‘Denk aan airpods met ingelegde diamanten. Of manchette- of andere knopen. Voor modedesigners zijn de mogelijkheden eindeloos.’

Slechte reputatie

Sinds begin dit jaar heeft HB Antwerp ruim 100 miljoen euro aan ruwe diamanten verwerkt en groeide het aantal werknemers van zes tot meer dan 60. Iets meer dan een maand geleden nam het bedrijf de Antwerpse afdeling van de diamantslijperij AMC over. Maar de oprichters zeggen dat de ambities hoger reiken. ‘We willen India inhalen als grootste producent.’

100 miljoen waarde verwerkte ruwe diamanten Sinds het begin van het jaar heeft HB Antwerp ruim 100 miljoen euro aan ruwe diamanten verwerkt.

Straffe taal, want de diamantindustrie is verre van gezond. Uit schrik voor witwasaffaires willen de banken nauwelijks zaken doen met de sector. In combinatie met de coronacrisis leidde dat ertoe dat veel bedrijven in de branche de duimen moesten leggen. De nieuwe basisbankwet die de Kamer twee weken terug heeft goedgekeurd, is wel een opsteker.

‘De zaken zijn verre van perfect’, zegt Oded Mansori. ‘Diamanthandelaars hebben vandaag een heel slechte reputatie. Iedereen laat de sector in de steek. Mensen in de branche moeten ook beseffen dat de complexe manier van handelen die typisch was voor de jaren 70 en 80 nu echt voorbij is. Maar met het ecosysteem dat wij hebben opgezet kunnen we de remedie bieden om deze zieke sector er weer bovenop te krijgen.’

Profiel HB Antwerp Officiële naam: The HB Company

Opgericht in 2020 door drie partners (Oded Mansori, Rafaël Papismedov, Shai Merdechal de Toledo)

CEO: Oded Mansori

Meer dan 60 werknemers

Verwerkte dit jaar al voor 100 miljoen euro aan ruwe diamanten

Nam in oktober het Antwerpse filiaal van de diamantslijperij AMC over