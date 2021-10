Pieter Zwart: 'Coolblue wil volop groeien in Duitsland'

De kogel is door de kerk: de Nederlandse webwinkel Coolblue gaat naar de beurs. Met het opgehaalde geld wil topman Pieter Zwart een doorbraak forceren in Duitsland.

'Het is de bedoeling dat de beursgang deze maand gebeurt, maar een precieze datum is er nog niet', zegt topman en oprichter Pieter Zwart aan De Tijd.

De ondernemer zegt dat zijn bedrijf door nieuwe aandelen uit te geven 150 miljoen euro wil ophalen. 'Maar we verkopen ook oude aandelen (van de bestaande aandeelhouders: Zwart zelf (50%) en het fonds HAL (49%), red.). De verkoop van bestaande aandelen zal pro rata gebeuren. Ik zal dus de grootste aandeelhouder blijven. We willen dat 20 tot 30 procent van de aandelen vrij verhandelbaar is op de beurs.'

Waarom gaat u naar de beurs?

In België en Nederland is Coolblue wereldberoemd, maar in Duitsland kent niemand ons. Dat gaan we veranderen. Pieter Zwart CEO en oprichter Coolblue

Pieter Zwart: 'Omdat we willen blijven investeren in onze groei. Er zijn drie manieren waarop we willen groeien. In België en Nederland willen we nieuwe stappen zetten. We openen nieuwe winkels, waaronder die in Wilrijk. We breiden ons distributiecentrum in Tilburg uit. Vanuit dat centrale magazijn brengen we elke dag producten naar kleinere hubs en depots in Nederland, België en Duitsland. Vandaaruit brengen we ze in busjes naar de klant. We gaan nog meer hubs en depots openen. Ook in België? Dat zou zomaar even kunnen.'

'Daarnaast steken we veel energie in Duitsland. Een jaar geleden lanceerden we Coolblue in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Op 19 november openen we er onze eerste winkel, in het hartje van Düsseldorf. In België en Nederland is Coolblue wereldberoemd, maar in Duitsland kent niemand ons. Dat gaan we veranderen door te investeren in ons merk.'

'Een laatste groeipool zijn zonnepanelen en laadpalen. Die verkopen en installeren we al een tijdje in Nederland. Zo maken we het voor onze klanten mogelijk om gratis met hun auto te rijden.'

U suggereert dat Coolbue naar nog nieuwe Europese landen kan trekken. Naar welke landen en wanneer?

Zwart: 'We sluiten niet uit dat we op een dag naar nog nieuwe landen trekken. Maar voorlopig krijgt de groei in Duitsland de prioriteit. We zijn er nog maar pas actief, in een van de vele deelstaten. Duitsland is veel groter dan Nederland en België, dus daar hebben we nog werk genoeg.'

U richt zich bij de beursgang expliciet ook op Belgische beleggers.

Zwart: 'Dat klopt. Ook in België is Coolblue een love brand. Onze klanten krijgen nu de kans zelf te investeren en mede-eigenaar te worden van ons bedrijf. Dat vind ik erg mooi. Met de hulp van de banken zullen we de Belgen informeren over onze beursgang. Maar we zijn een zichtbaar bedrijf, dus ook op andere manieren zullen Belgen merken dat we naar de beurs gaan en dat ze kunnen investeren. Bijvoorbeeld door het interview dat ik nu geef. (lacht)

De voorbije weken staan de beurzen onder druk. Kan dat roet in het eten gooien?