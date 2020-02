Prestaties Bol.com blijven geheim uit angst voor Amazon

De top van het Zaanse concern heeft de afgelopen maanden sterk overwogen het succes van zijn snelgroeiende webwinkel beter uit te lichten.

Dit had de kwakkelende beurskoers van Ahold Delhaize moeten oppeppen. Toch blijven de prestaties van Bol.com verborgen.

Net als andere webwinkels vreest Ahold Delhaize de start van Amazon in Nederland, waarschijnlijk deze maand al. Het wil de Amerikanen niet wijzer maken. Dat zeggen bronnen rond Ahold Delhaize op voorwaarde van anonimiteit. Het bedrijf zelf, dat morgen met jaarcijfers komt, wil geen commentaar geven.

De prestaties van Bol.com zijn een mysterie voor beleggers en analisten, omdat ze verstopt zitten in de resultaten. Hierdoor ziet de financiële wereld Ahold Delhaize als supermarktbedrijf, met een koers-winstverhouding die bij deze sector hoort.

De waarderingen van webwinkels zijn doorgaans hoger. Hun snelle groei doet beleggers watertanden, zelfs als die ten koste gaat van de winstgevendheid. 'In Londen en New York snappen ze niet hoe groot Bol.com hier is', zegt een ingewijde. 'Daardoor komen de prestaties van Bol.com onvoldoende tot uiting in de waardering van het Ahold-aandeel.'

Gezichtsverlies

Klaar voor de strijd? Dat Ahold eerder weinig cijfers deelde, had ook te maken met Amazon, zeggen bronnen rond de top. 'We dachten: als Amazon ziet hoeveel geld Bol.com in Nederland verdient, zijn ze er morgen.' In Duitsland hebben de Amerikanen inmiddels bijna de helft van de markt in handen.

Nu de Amerikaanse webreus definitief van start gaat in Nederland wil Ahold geen gezichtsverlies riskeren, zegt een zakenbankier die anoniem wil blijven. 'Het is de vraag of Bol.com van Amazon kan winnen. Als Ahold de prestaties van Bol.com nu zo zou benadrukken, maakt het zichzelf kwetsbaar. Wat als het straks niet goed gaat?'

Ahold Delhaize draait op meer manieren warm voor de komst van de webgigant. Zo gaat Bol.com ook dames- en herenmode verkopen, onthulde het FD in november. Net als everything store Amazon. Sinds vorige week kunnen klanten kleding van merken als Zeeman en Claudia Sträter kopen.

Commissies

Daarnaast gaan vanaf maart de commissies omlaag die ondernemers betalen als ze hun producten via het Bol-platform verkopen. Hierdoor moet het aanbod groeien en kan de webwinkel beter opboksen tegen het assortiment van de Amerikanen.

Meer openheid over Bol.com zou het aandeel Ahold Delhaize een welkome lift kunnen geven: wie begin 2019 voor 100 euro aandelen in het supermarktconcern kocht, is nu slechts 6,24 euro rijker - inclusief dividend. In de AEX leverde hetzelfde bedrag meer dan 31 euro op, in een Europese retailindex zelfs ruim 37 euro.

Een hogere koers zou Ahold Delhaize beter beschermen tegen activistische aandeelhouders en ongewenste overnamepogingen. Bovendien krijgt de top van het bedrijf een hogere bonus als het aandeel beter rendeert dan de concurrentie.

Eigen beursnotering

Daarom overwoog Ahold Delhaize het succes van zijn webwinkel beter uit te venten. Zelfs een eigen beursnotering voor Bol.com lag daarbij op tafel. Meer voor de hand lag Bol.coms resultaten als apart bedrijfsonderdeel te rapporteren.

Inmiddels is de webwinkel hier groot genoeg voor. Ahold Delhaize betaalde in 2012 350 miljoen euro voor Bol.com. Sindsdien groeide de omzet van de webwinkel jaarlijks met dubbele cijfers, tot 2,1 miljard euro in 2018.

Bol.com begon met de in- en verkoop van eigen voorraad, maar verandert steeds meer in een platform, dat tegen een marge klanten en externe verkopers met elkaar in contact brengt. In 2020 komt meer dan de helft van Bol.coms inkomsten uit de verkoop door derden, voorspelt het bedrijf.

Sinds de overname van Bol.com geeft Ahold Delhaize slechts mondjesmaat informatie over de resultaten van zijn webwinkeldochter. Een keer per jaar, bij de presentatie van de jaarcijfers, meldt het concern de omzet van de webwinkel. In de drie andere kwartalen moeten beleggers en analisten het doen met een groeipercentage ten opzichte van een jaar eerder.