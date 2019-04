Prijsverlaging Whole Foods zet Ahold Delhaize onder druk

Amazon, de eigenaar van de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods, kondigt grootschalige prijsverlagingen aan. Beleggers sturen de koers van Ahold Delhaize, dat het gros van zijn omzet in de VS realiseert, lager.

Whole Foods verlaagt vanaf woensdag de prijzen van honderden producten, met gemiddeld 20 procent. Het gaat vooral om verse groenten en fruit, 'met de nadruk op seizoensproducten'. Daarnaast verruimt de supermarktketen de kortingen voor de leden van Amazons Prime-club. De supermarktketen, een Amerikaanse pionier in verse voeding en biologische producten, kwam in augustus 2017 in handen van Amazon.

Aandelen van Amerikaanse concurrenten zoals Kroger kwamen maandagavond na de aankondiging meteen onder druk te staan. Dinsdag bleek dat ook de beleggers in Ahold Delhaize er niet gerust op zijn. De koers verloor 2 procent in een eerste reactie en stond rond de middag nog steeds met een verlies van ruim 1 procent op de tabellen.

De Nederlands-Belgische groep haalt het gros van zijn omzet in de VS, onder meer via de keten Food Lion.

Bibberen voor Amazon

Whole Foods heeft ook zeven winkels in het Verenigd Koninkrijk en er wordt al maanden gespeculeerd over een offensief richting continentaal Europa. Dat verklaart waarom ook beleggers in het Britse Tesco of het Franse Carrefour de maneuvers van Amazon met argusogen volgen.

Volgens de analisten van Crédit Suisse moet de impact van de prijsverlagingen niet overdreven worden.