Primark gaat maal vijf in VS

De goedkope bulkmode waar Primark zich in heeft gespecialiseerd, is alleen rendabel in de winkel.

Het concern opende zijn eerste winkel in 1969 in Dublin. Het is actief in 13 landen, waaronder België. Het is een van de weinige grote kledingketens zonder webshop, en dat is een bewuste strategie. De goedkope bulkmode waar het zich in heeft gespecialiseerd, is alleen rendabel in de winkel. De kosten van een webshop en de bijbehorende logistiek zijn te hoog voor de kleine marges van de keten. Bovendien rekent Primark erop dat klanten veel kledingstukken tegelijk kopen als ze komen shoppen. Online ligt dat al een stuk moeilijker.