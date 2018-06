Racende Prada-telg wordt klaargestoomd voor modehuis

Het in 1913 opgerichte Prada is een naam als een klok in de modewereld. Maar dat neemt niet weg dat er de laatste tijd vaak speculatie was over de mogelijke verkoop van het bedrijf. Dat is voor ongeveer 80 procent in handen van Miuccia Prada, de kleindochter van de oprichter, en haar man Patrizio Bertelli. Zij leiden Prada als co-CEO's. De rest van de groep, die ook andere merken als Miu Miu en Car Shoe overkoepelt, noteert op de beurs van Hongkong.