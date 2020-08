Rechtbank beslist dinsdag over overname Maxi Toys

De ondernemingsrechtbank van Bergen buigt zich dinsdag over een overnamevoorstel van een kandidaat-koper voor het noodlijdende Maxi Toys.

De speelgoedketen geniet al sinds begin mei bescherming tegen zijn schuldeisers nadat ze door de coronacrisis in problemen was gekomen. Maxi Toys, dat 200 winkels telt in België, Frankrijk en Zwitserland, behoorde aanvankelijk tot de Blokker Holding. Vorig jaar werd het verkocht aan de Portugese investeringsgroep Green Swan, die de keten al snel fuseerde met het verlieslatende Bart Smit. Maar nauwelijks enkele maanden later verkochten de Portugezen de speelgoedketens terug aan Blokker Holding.

Die verkoop leidde niet tot een ommekeer, want Maxi Toys bleef de verliezen opstapelen. De coronacrisis was de spreekwoordelijke druppel voor de keten, die op zoek moest naar een nieuwe overnemer.

Hoogdringend

De voorbije weken hebben zich vijf kandidaten aangediend. Daarbij viel vooral het bod van New M.T. in de smaak. Wie achter die vennootschap schuilgaat, is niet duidelijk. In het overnamebod zouden 6 van de 26 winkels van Maxi Toys in België gesloten worden, klinkt het bij de vakbond ABVV. De ondernemingsrechtbank van Bergen hakt volgende week knopen door.

Veel tijd is er niet meer te verliezen, benadrukt vakbondsafgevaardigde Sabrina Gervasi (ABVV) . 'Het is belangrijk voor de toekomst van het bedrijf dat de rechter snel beslist, want vanaf september moeten de voorraden worden opgebouwd. We denken dat als het bod van New M.T. niet behouden wordt, het bedrijf failliet wordt verklaard. Maar we blijven optimistisch.'

Ontslagen niet te vermijden