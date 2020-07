Rechter beslist op 15 juli over voorlopige bewindvoerders FNG

Brantano is de bekendste keten uit de FNG-groep, die een overlevingsstrijd aan het voeren is.

De rechtbank beslist midden juli over de vraag van de FNG-vakbonden om voorlopige bewindvoerders aan te stellen bij de modegroep. 'De benoeming van de nieuwe CEO en de exit van de vroegere top is een stap in de goede richting', luidt het.

De vakbonden eisen al enkele weken dat de oude directie van FNG vertrekt. Ze hebben geen vertrouwen meer in het oprichterstrio dat tot voor kort aan het roer stond.

De rechtbank van Mechelen boog zich maandagmorgen opnieuw over hun vraag om voorlopige bewindvoerders aan te stellen. Een beslissing viel er evenwel niet: de rechtbank nam de zaak in beraad en zal op 15 juli haar beslissing bekendmaken.

Nieuwe CEO

Tussen de oorspronkelijke aanvraag van de vakbonden en de zitting van maandag, besliste FNG evenwel al om Paul Lembrechts (ex-CEO van de VRT) als CEO ad interim te benoemen. Dat werd zaterdag bekendgemaakt. De vakbonden vinden dat een 'positieve eerste stap'. 'We hebben daarmee al voor een stuk ons doel bereikt', zegt Anouck Vermoortele, de advocate van het ABVV.

De drie voorlopige bewindvoerders die de vakbonden naar voren schuiven zijn Albert Bauwens (Decupere & Partners) - ooit aangesteld als crisismanager in het Optima-dossier -, bedrijfsrevisor Dirk Smets en retailspecialist Steve Tummeleer.

In de marge van de zitting vernam De Tijd ook dat FNG op zoek is naar een tweede persoon die Lembrechts moet bijstaan in het besturen van FNG. Die aanstelling zou niet meer lang op zich laten wachten, klinkt het.

Onfris verhaal

De vakbonden willen ook dat het gerecht het FNG-dossier zélf van nabij bekijkt. 'Het is onze diepste overtuiging dat alleen een gerechtelijk onderzoek de onderste steen in dit onfrisse verhaal kan bovenhalen. Het spreekt voor zich dat we met overgave onze volledige samenwerking aan een verder onderzoek willen geven', verklaarden ze vorig week nog.