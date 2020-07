Rechter spreekt zich nog niet uit over FNG

Volgende week woensdag beslist de rechter of FNG en dochterketen Brantano beschermd worden tegen hun schuldeisers. Het bedrijf maakt zich ook klaar voor een nieuwe confrontatie met zijn obligatiehouders.

De Mechelse ondernemingsrechter boog zich woensdag over de zaak-FNG . Het modebedrijf vroeg vorige week bescherming tegen zijn schuldeisers voor zijn dochtervenootschappen Brantano, FNG International en Market Retail Belgium. Sinds vorig jaar maakt FNG verlies. Tegelijk heeft het 734 miljoen euro schulden . De rechter doet woensdag een uitspraak.

Directie ontslaan

De rechter moet zich ook buigen over een vraag van de vakbonden. Die willen dat de directie van FNG wordt ontslagen en vervangen door andere managers. De persrechter van de Mechelse ondernemingsrechtbank kon niet zeggen of de rechter die vraag al aan het bekijken is.