Rechter verwerpt klachten tegen Deliveroo over schijnzelfstandigheid

De Brusselse arbeidsrechtbank oordeelt dat het deelplatform Deliveroo zijn koeriers in ons land mag beschouwen als zelfstandigen en niet als werknemers.

'Er is geen reden om het arbeidscontract tussen zelfstandige koeriers en Deliveroo te herkwalificeren naar dat van een werknemer', oordeelt de Brusselse arbeidsrechtbank woensdag. Nochtans was dat de vraag van het arbeidsauditoraat, gesteund door een dertigtal koeriers en de vakbonden ACV en ABVV. 'We beoordelen de eisen van arbeidsauditeur en de klagende partijen als ongegrond', klinkt het nog.

De rechtszaak tegen Deliveroo België kwam er eind oktober na klachten van de vakbonden over de manier van werken van de Britse koerier. De openbare aanklager - in dit geval het arbeidsauditoraat - richtte zijn onderzoek op het zelfstandige statuut van de koeriers. Daardoor bespaart Deliveroo op de kosten, want het moet de koeriers geen betaald verlof geven en ook geen ziekteverlof. Ook een ongevallenverzekering is niet verplicht.

De kritiek van de vakbonden was dat de koeriers niet dezelfde vrijheden genieten van zelfstandigen. Niet zijzelf, maar het ingewikkelde algoritme van Deliveroo zou bepalen hoeveel ze betaald krijgen. Bovendien zouden ze geen opdrachten kunnen weigeren zonder consequenties. Ex-koeriers getuigden dat ze van het platform gegooid werden als ze opdrachten weigerden.

Het arbeidsauditoraat eiste dat de contracten van de Deliveroo-koeriers in ons land werden geherwaardeerd, van ‘dienstverlener in de deeleconomie’ tot volwaardige werknemers en een betere sociale bescherming. De Brusselse rechter gaat niet mee in de redenering.

Bedrijfsmodel

Andere koerierdiensten, zoals Just Eat Takeaway en Gorillas, werken wel met koeriers in loondienst. Deliveroo vreest dat zijn bedrijfsmodel op die manier niet houdbaar blijft en het onvoldoende koeriers zou vinden. In Spanje verplichtte de rechter Deliveroo al om zijn model om te gooien, in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk haalde het wel zijn slag binnen. In Nederland loopt de beroepsprocedure nog.