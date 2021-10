Redding FNG nog moeilijker na abrupt vertrek topman

De redding van het Belgische modebedrijf FNG staat op de helling. CEO Paul Lembrechts kondigde woensdag plots zijn ontslag aan tijdens de algemene vergadering. Bovendien staat de deal met de grootste schuldeiser van FNG op losse schroeven.

Paul Lembrechts veroorzaakte woensdag consternatie op de jaarlijkse algemene vergadering van FNG. Dat is het moederbedrijf van de Scandinavische modewebwinkel Ellos en de failliete schoenwinkelketen Brantano. Lembrechts zei aan het einde van de vergadering plots dat hij ontslag nam. Hij deed de aankondiging enkele tientallen seconden nadat de notaris de uitslag van de stemming had voorgelezen. De aandeelhouders hadden tegen Lembrechts' verloning gestemd, zo bleek.

De essentie Na het faillissement van onder andere Brantano, CKS en Fred & Ginger is het modebedrijf FNG nog altijd niet helemaal gered.

Voor een definitieve redding moet FNG zijn enige overblijvende activiteit - de Scandinavische webwinkel FNG - gedeeltelijk verkopen. Met de opbrengst kan het schuldeisers terugbetalen.

Dat plan komt in gevaar, want de CEO kondigde abrupt zijn vertrek aan.

Bovendien legden de aandeelhouders een bom onder de deal die het bedrijf sloot met zijn belangrijkste schuldeiser.

'U hebt als aandeelhouder het recht dit niet goed te keuren. Maar het is ook mijn verantwoordelijkheid daar mijn conclusies uit te trekken', zei Lembrechts. 'Als blijkt dat er onvoldoende vertrouwen is om qua remuneratie (verloning, red.) een signaal te sturen naar de CEO, dan rest mij weinig anders dan u mee te delen dat ik mijn mandaat als bestuurder en CEO neerleg.'

De mensen die Lembrechts stokken in de wielen staken, waren Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Zij zijn de oprichters en meerderheidsaandeelhouders van het bedrijf. Ze waren niet zozeer gekant tegen het loon op zich, maar waren ontevreden omdat Lembrechts er met hen vooraf niet over had gesproken. Ze pikten het niet dat ze tot op de jaarvergadering moesten wachten om info te krijgen.

Dat is opvallend, maar FNG heeft woelige jaren achter de rug. Penninckx, Maes en Bracke zijn in opspraak sinds het gerecht een onderzoek begon naar mogelijke fraude. Ruim een jaar geleden stelde de onderzoeksrechter hen officieel in verdenking van schriftvervalsing. Ze verdwenen naar de achtergrond, maar toonden woensdag dat ze nog altijd aan zet zijn.

Het oprichterstrio is dus tegelijk een partner en een tegenstander van ex-VRT-topman Lembrechts en de raad van bestuur van FNG. Ze zijn hoofdaandeelhouders, maar tegelijk heeft FNG zich burgelijke partij gesteld in het strafonderzoek dat naar hen gevoerd wordt. Mogelijk staat het bedrijf later in een rechtszaak pal tegenover het oprichterstrio.

FNG maakte zijn verloningsbeleid samen met de consultant Deloitte, op basis van de lonen die gelijkaardige bedrijven hun bestuurders betalen. Lembrechts verdiende als consultant 1.800 euro per dag die hij werkt voor het bedrijf, met een limiet tot 396.000 euro per jaar. Daarnaast had hij recht op prestatiebonussen.

Deal onder druk

Het ontslag van Lembrechts was niet de enige verrassende gebeurtenis. Even opvallend is dat het oprichterstrio het bedrijf niet de toestemming gaf om eigen aandelen te kopen. Die beslissing is een bedreiging voor het reddingsplan van FNG.

FNG Belgisch modebedrijf dat tot enkele jaren geleden eigenaar was van ketens als Brantano, CKS en Fred & Ginger. Nu is de webwinkel Ellos de enige activiteit. Omzet (2020): 303 miljoen euro.

Brutobedrijfsverlies (ebitda): 19 miljoen euro.

Nettoresultaat: -77 miljoen euro.

Eigenaars: beursgenoteerd. Oprichters Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke bezitten 44 procent van de aandelen en 73 procent van de stemrechten.

FNG moet nog steeds enkele schuldeisers terugbetalen om definitief op het droge te raken. De belangrijkste schuldeiser is Nordic Capital. Van dat fonds kocht FNG in 2019 de webwinkel Ellos. FNG heeft de overname nog niet helemaal betaald.

Lembrechts sloot een dading van 100 miljoen euro af met Nordic Capital. Dat geld wil FNG verzamelen door Ellos gedeeltelijk naar de beurs te brengen. Dat zou deze maand gebeuren, maar het plan ging niet door. 'Momenteel zitten de marktomstandigheden tegen voor e-commercebedrijven', zei Lembrechts op de jaarvergadering. 'Ik verwijs naar de afgelaste beursgang van Coolblue. Ten vroegste in het voorjaar van 2022 komt een kapitaalherziening uit de bus.' Lukt een beursgang niet, dan is er volgens ingewijden nog een plan B: de volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf aan concurrenten of investeringsfondsen.

Maar nu staan de afspraken met Nordic Capital op de helling. Een deel van de deal was dat Nordic in ruil voor cash zijn aandelen zou teruggeven voor een symbolische euro per aandeel. Dat plan kan niet doorgaan als het bedrijf niet de toestemming krijgt om eigen aandelen in te kopen. In de wandelgangen is te horen dat Penninckx en co. niet tegen de dading zijn. Opnieuw was het grote probleem dat Lembrechts de plannen niet wou doorspreken met het trio. Het valt niet uit te sluiten dat de aandeelhouders bij een mogelijke nieuwe stemming alsnog groen licht geven voor een aandeleninkoop.

In ieder geval wordt de redding van FNG door de demarches nog moeilijker. Het bedrijf moet erin slagen zo snel mogelijk een nieuwe CEO te vinden. Die moet zich nog inwerken in het moeilijke dossier. 'De bestuurders zijn drukbezet en de vraag rijst of ze de tijd hebben om snel een nieuwe CEO te vinden', klinkt het bij ingewijden. 'We lopen zeker vertraging op. En we hebben eigenlijk geen tijd te verliezen.'