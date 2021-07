Redersfamilie Cigrang stopt extra miljoenen in mode

De Antwerps-Luxemburgse redersfamilie Cigrang trekt het kapitaal van haar modefonds CLCC op met 13 miljoen euro.

De naam Cigrang doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de familie is eigenaar van de logistieke groep CLdN. Het miljardenbedrijf – geconsolideerde cijfers ontbreken – telt bijna 4.000 werknemers en omvat haventerminalactiviteiten, een divisie voor bulktransport per schip, een tak voor korte verbindingen over zee met roroschepen (ferry's voor vracht) en een transportpoot.

Opvallend is dat de Cigrangs, vooral dan de grote cultuurminnaar Christian Cigrang, al meerdere jaren een reeks modehuizen en -ontwerpers financieren. Een kwarteeuw geleden hielp Cigrang als mecenas Raf Simons om door te groeien tot het icoon dat hij nu is. Vooral vorig decennium kwam daar een rits namen bij, onder wie het gewezen Antwerpse modehuis A.F. Vandevorst en ontwerper Christian Wijnants, ook al uit de havenstad.

De investeringen in de modesector slorpten al miljoenen euro’s op. Daar komt nu 13 miljoen euro bij voor de vennootschap CLCC. Die omvat onder andere de participaties in A.F. Vandevorst, in de vennootschap BEN van Wijnants en in het label Eat Dust. Dat laatste raakte vooral bekend omdat het jeans verkocht aan bekende rockers zoals Dan Auerbach van de Amerikaanse band The Black Keys.

Het geld dient om CLCC te voorzien van voldoende cash. Het bedrijf zakte in het coronajaar 2020 5,2 miljoen euro in het rood, een verdubbeling tegenover 2019, waardoor het gecumuleerde verlies opliep tot iets meer dan 10 miljoen. Het eigen vermogen is ruim negatief geworden. In 2019 was er ook een injectie van 2 miljoen euro.

'Zware impact'

Het oplopende verlies heeft uiteraard voor een groot stuk te maken met de pandemie, die CLCC en de dochtervennootschappen ervan ‘zwaar impacteerde’, aldus de jongste jaarrekening. ‘Doordat de modezaken en hun boetieks verplicht werden te sluiten, werden wereldwijd orders geannuleerd met tijdelijke werkloosheid en omzetverlies tot gevolg’, luidt het.

CLCC heeft daardoor versneld bijkomende leningen verschaft aan bepaalde merken of de terugbetaling van leningen tijdelijk opgeschort. Het bedrijf besloot bovendien ‘niet meer te investeren in de eigen brand, Band of Outsiders, omdat het aantal annuleringen te hoog was om de levensvatbaarheid te garanderen’.